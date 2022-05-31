Diablo Immortal'da sunucu değişimine izin verilmeyecek - Son Dakika
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Diablo Immortal'da sunucu değişimine izin verilmeyecek

Diablo Immortal'da sunucu değişimine izin verilmeyecek

31.05.2022 10:26

Diablo serisinin topluluk lideri Adam Fletcher'ın Twitter'dan yaptığı açıklamada 2 Haziran'da piyasaya sürülecek Diablo Immortal'da sunucu değişimine izin verilmeyeceği açıklandı. Bu nedenle arkadaşlarınızla beraber oynamak istiyorsanız aynı sunucuda bulunmaya çalışın.

Diablo'nun Küresel Topluluk Lideri Adam Fletcher'ın geçtiğimiz günlerde Twitter hesabından yaptığı açıklamada her sunucunun kendi Immortals/Shadows/Adventurer grupları olduğundan Immortal ile sunucular arası oynanmasına izin verilmemektedir.

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Twitter'dan paylaştığı tweet'te Diablo Immortal sunucuları hakkında konuşan Adam Fletcher, "Oynamak istediğiniz yerde arkadaşlarınızla koordine edin! Her sunucunun kendi Immortals/Shadows/Maceracı grupları olduğundan, Immortal ile sunucular arası oyun yoktur. Belki bu gelecekte değişir, ancak lansman için yalnızca sunucunuzla oynayacaksınız."

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Sunucu değişiminin ileriki süreçlerde gelebileceğinden bahseden Fletcher, şimdilik öyle bir planları olmadığını açıkladı. Ayrıca crossplay hakkında da açıklamalarda bulundu. Crossplay, platformlar arasında battlegrounds haricinde bulunuyor.

Diablo Immortal'da sunucu değişimine izin verilmeyecek
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Son Dakika Gamegar Diablo Immortal'da sunucu değişimine izin verilmeyecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Diablo Immortal'da sunucu değişimine izin verilmeyecek - Son Dakika
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