Diablo Immortal seri tarihindeki en büyük lansmana imza attı

Diablo Immortal'ın piyasaya sürülmesinden bu yana oldukça fazla şikayet edilmesine karşın seri tarihindeki en büyük lansmana imza attığı açıklandı.

Diablo Immortal'ın resmi Twitter hesabından yapılan açıklama ile oyunun 10 milyon indirmeye ulaşmasını kutladılar. 2 Haziran'daki lansmanından bu yana 10 milyondan fazla kez yüklendiğini açıkladığı bir gönderi paylaşıldı ve serinin en etkili oyunu olduğu bildirildi.

Diablo Immortal'ın yaptığı paylaşımda, "Sanctuary'nin kahramanlarına sesleniyorum. Sadece bir hafta içinde Diablo Immortal, franchise tarihindeki en büyük lansman oldu. Bizimle öldürdüğünüz için teşekkürler." sözlerine yer verdi.

Oyunun Diablo serisinin en büyük lansmana sahip olmasına karşın oyuncular oyundan hala şikâyetçiler. Oyunun 10 milyondan fazla indirmeye ulaşmasına karşın kaç kişinin de oyunu sildiğini merak ettiler.

