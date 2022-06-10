Diablo Immortal seri tarihindeki en büyük lansmana imza attı - Son Dakika
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Diablo Immortal seri tarihindeki en büyük lansmana imza attı

Diablo Immortal seri tarihindeki en büyük lansmana imza attı

10.06.2022 14:47

Diablo Immortal, seriye en son eklenen ve yaygın tepkilere rağmen bugüne kadarki en başarılı lansmana sahip olduğu açıklandı. Diablo Immorta, 10 milyon indirmeye ulaştı.

Diablo Immortal'ın piyasaya sürülmesinden bu yana oldukça fazla şikayet edilmesine karşın seri tarihindeki en büyük lansmana imza attığı açıklandı.

DIABLO IMMORTAL 10 MİLYON ADET İNDİRMEYE ULAŞTI

Diablo Immortal'ın resmi Twitter hesabından yapılan açıklama ile oyunun 10 milyon indirmeye ulaşmasını kutladılar. 2 Haziran'daki lansmanından bu yana 10 milyondan fazla kez yüklendiğini açıkladığı bir gönderi paylaşıldı ve serinin en etkili oyunu olduğu bildirildi.

BİR HAFTADA REKOR KIRDI

Diablo Immortal'ın yaptığı paylaşımda, "Sanctuary'nin kahramanlarına sesleniyorum. Sadece bir hafta içinde Diablo Immortal, franchise tarihindeki en büyük lansman oldu. Bizimle öldürdüğünüz için teşekkürler." sözlerine yer verdi.

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Oyunun Diablo serisinin en büyük lansmana sahip olmasına karşın oyuncular oyundan hala şikâyetçiler. Oyunun 10 milyondan fazla indirmeye ulaşmasına karşın kaç kişinin de oyunu sildiğini merak ettiler.

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Diablo Immortal, Gamegar, Son Dakika

Son Dakika Gamegar Diablo Immortal seri tarihindeki en büyük lansmana imza attı - Son Dakika


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