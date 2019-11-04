Diablo IV duyuruldu

Kadim bir kötülük, Sanctuary'yi karanlığa sürüklemekle tehdit ederken daha önce hiç görülmemiş türden zorluklarla mücadele edecek yeni kahramanlara ihtiyaç var. Blizzard Entertainment türe şekil veren aksiyon rol yapma serisinin merakla beklenen bir sonraki oyunu olan Diablo IV'ü bugün itibarıyla duyurdu. Diablo serisinin BlizzCon® 2019 sırasında duyurulan yeni oyununu dünyada ilk defa denemek konusunda fuar katılımcıları oldukça heyecanlıydı. Diablo IV oyuncuları yeni, karanlık bir hikayede iblisler tarafından kuşatılmış ve tüm umudu ellerinden alınmış kasvetli ve paramparça bir diyar olan Sanctuary dünyasına davet ederken onlara Sanctuary'nin gelmiş geçmiş en geniş tahayyülünde kendi yollarını çizebilme özgürlüğünü de tanıyor.



Serinin köklerine sadık kalan Diablo IV'te kıran kırana çatışmalar, korkunç canavarlar, efsanevi ganimetler peşinde destansı maceralar, tekrar tekrar oynanabilirlik ve ilerleme şansı sunuluyor. Oyuncular kendine has doğası ve tehlikeli düşmanlarla dolup taşan yapısıyla geniş topraklara yayılmış bu dünyanın dört bir yanında maceraya doyacak. Sağı solu belli olmayan düşmanlar ve tahayyül edilemez hazinelerle dolu rastgele şekillenmiş zindanlarda dolaşacaklar. Tek başına ve grup halinde oynama seçeneklerini desteklemeye devam edecek olan Diablo IV, aynı zamanda oyuncu gruplarının aynı dünyada birbirleriyle karşılaşabilecekleri fırsatlar (daha büyük zorlukları elbirliğiyle aşmak ve hatta bire bir mücadelede başka bir oyuncuyu öldürmek gibi) da sunacak.



"Sanctuary, 20 yıldan uzun süredir Diablo oyuncularının evi oldu. Bugün, seriye olan derin tutkumuz ve topluluğa duyduğumuz içten minnetimizle sizlere Diablo IV'ü duyuruyoruz," diyen Blizzard Entertainment başkanı J. Allen Brack, sözlerine şöyle devam etti, "Oyuncularımızın sevdiği karanlık ve bilindik Diablo deneyimini korurken, aynı zamanda dünyayı ve hikayeyi yeni şekillerde genişletmek konusunda epey heyecanlıyız ve bu deneyimin daha fazla insana ulaşması için sabırsızlanıyoruz."



Diablo IV'te oyuncular iblislere tapan yamyam tarikat üyelerinden, kıyı şeritlerinde beliren ve kurbanlarını ıslak mezarlara sürükleyen boğulmuş hortlaklara varıncaya kadar, kötülüğün tüm suretlerini dünya yüzünden silerek bu topraklara umudu geri getirmeye çalışacak. Yakıcı Kehjistan çölü, Scosglen'in yemyeşil, kurt adamlarla kaynayan ormanları ve Dry Steppes'in vahşi doğası gibi farklı bölgelerden oluşan Sanctuary, serinin tarihinde ilk defa bütün ve tek bir kara parçasından oluşacak.



Blizzard, BlizzCon'da Diablo IV'ün (gösteri esnasında tamamen oynanabilir olan) ilk üç karakter sınıfını açıkladı:



Barbar (Barbarian) farklı saldırılara atayabildiği dört ayrı silah taşıma ve bunlar arasında geçiş yapabilme becerisi kazandıran yeni Cephanelik (Arsenal) sistemiyle, eşi benzeri görülmemiş gücüne güç katıyor ve acımasız yakın dövüş becerilerini en üst seviyeye taşıyor.



Büyücü (Sorceress), Diablo II'deki özüne dönerek düşmanları yok etmek için elementlere şekil veriyor; sivri buz parçalarıyla onları delik deşik ediyor, üzerlerine yıldırımlar düşürüyor ve gökten alev alev meteorlar yağdırıyor.



Druid güncellenmiş oyun tarzıyla kurt adam, ayı adam ve insan biçimleri arasında akıcı şekilde geçiş yapabilen vahşi bir şekil değiştirici ve Burnings Hells'in güçlerine karşı doğanın öfkesini saçmaktan çekinmiyor.



Bu üç efsanevi karakter, serinin mirasına yönelik bir saygı duruşunda bulunuyor. Ayrıca karakterler, Diablo IV'ün temel Diablo mitolojisini koruyup bunun üstüne yeni şeyler inşa ettiğini gözler önüne sermelerinin yanı sıra oyunculara daha önce denenmemiş oynanış seçenekleri sunmakta. Kişiselleştirilebilir beceri ağaçları ve yetenekler, efsanevi eşyalar ve set eşyaları da dahil kapsamlı ganimetler, rünler ve rün kombinasyonları ve hatta açık dünyada dolaşmak için kişiselleştirilebilen binekler yoluyla oyuncuları sonsuz sayıda karakter oluşturma ve deneme şansı bekliyor.



Diablo IV, seriyi karanlık dehlizlerin daha da derinliklerine sürükleyecek yepyeni bir teknoloji kullanılarak geliştiriliyor. Bu teknoloji oyuncuların gördüğü, duyduğu ve hissettiği her şeyin kalbinde yer alıyor ve çok daha kaliteli ve sürükleyici bir deneyim sağlıyor. Sistem, Diablo serisinde Druid'in şekil değiştirmesi gibi konularda daha akıcı karakter animasyonları ya da içi ganimet dolu bir sonraki zindana çok daha akıcı şekilde geçilmesini sağlayan geniş tek bir dünya oluşturulması gibi sayısız özelliğin kapısını aralıyor. Kısacası Diablo IV, oyuncuları zorlu ve ölümcül bir dünyaya davet ediyor.