Diafon çalan hırsızlık zanlıları yakalandı - Son Dakika

Sancaktepe'de apartmanların önündeki diafonları çalan ve hırsızlık malı satın aldığı öne sürülen 7 şüpheli yakalandı.

Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 24 Ocak-8 Şubat arasında İnönü ve Atatürk Mahallelerinde 8 apartmanın önündeki diafonların çalınması olayına ilişkin çalışma başlattı.

Polis, yaptığı çalışmanın ardından yaşı küçük A.İ.D'nin diafonları sattığını belirledi.

Ekipler, diafonları satın almak bahanesiyle şüpheli A.İ.D ile 8 Şubat'ta Atatürk Mahallesi'nde bir akaryakıt istasyonunda buluşma ayarladı.

Yanında iki diafonla buluşmaya gelen yaşı küçük şüpheli A.İ.D. gözaltına alındı. Şüphelinin yanında gelen A.B. ve B.B. de polis ekiplerince kovalamaca sonucu yakalandı.

Şüphelilerin çaldıkları diafonları, Ali A'ya ve Fikret Y'ye sattıkları tespit edilmesi üzerine 2 şüpheli de gözaltına aldı.

Olaya karışan yaşı küçük Y.A. ve M.E.K' de yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.E.K, Y.A, Fikret Y. ve Ali A. serbest bırakılırken A.B, B.B. ve A.İ.D. adli kontrol şartıyla salıverildi.