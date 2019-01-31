Diagne 91 Numaralı Formayı Giyecek
39 dakika önce
Galatasaray'ın Kasımpaşa'dan yeni transferi golcü futbolcu Mbaye Diagne, 91 numaralı formayı giyecek.
Galatasaray
'ın Kasımpaşa
'dan yeni transferi golcü futbolcu Mbaye Diagne, 91 numaralı formayı giyecek. Galatasaray'ın Kasımpaşa'dan kadrosuna kattığı Senegalli futbolcu Mbaye Diagne'nin forma numarası da belli oldu. Başarılı golcü takımda 91 numaralı forma ile mücadele edecek. Diagne, Kasımpaşa'da 10 numaralı formayı giyiyordu. Galatasaray'da 10 numarayı ise Faslı futbolcu Younes Belhanda
taşıyor.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 05:16 Kaynak: İHA
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