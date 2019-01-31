Son Dakika Haberleri: Diagne 91 Numaralı Formayı Giyecek

Diagne 91 Numaralı Formayı Giyecek

39 dakika önce

Galatasaray'ın Kasımpaşa'dan yeni transferi golcü futbolcu Mbaye Diagne, 91 numaralı formayı giyecek.

Diagne 91 Numaralı Formayı Giyecek, System.String[]
Galatasaray'ın Kasımpaşa'dan yeni transferi golcü futbolcu Mbaye Diagne, 91 numaralı formayı giyecek. Galatasaray'ın Kasımpaşa'dan kadrosuna kattığı Senegalli futbolcu Mbaye Diagne'nin forma numarası da belli oldu. Başarılı golcü takımda 91 numaralı forma ile mücadele edecek. Diagne, Kasımpaşa'da 10 numaralı formayı giyiyordu. Galatasaray'da 10 numarayı ise Faslı futbolcu Younes Belhanda taşıyor.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 05:16 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mbaye Diagne'den Türkçe Mesaj: En Büyük Cimbom Galatasaray, Diagne İçin Kasımpaşa'ya Ne Kadar Ödeyecek? İşte Resmi Açıklama

Tahkim Kurulu, Skrtel'in 3 Maçlık Cezasında İndirime Gitti Genç Adam, Nişanlısına Canlı Yayında Evlilik Teklif Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.1.2019 17:55:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Diagne 91 Numaralı Formayı Giyecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]