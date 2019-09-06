Son Dakika Haberleri: Diagne Beşiktaş'ı da yaktı!
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Diagne Beşiktaş'ı da yaktı!

1 saat önce

Galatasaray'da Diagne'nin Club Brugge'a kiralık transferi Anderlecht-Club Brugge geriliminin dışında Beşiktaş'ın planlarını da etkiledi.

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Galatasaray'da Diagne'nin Club Brugge'a kiralık transferi Anderlecht-Club Brugge geriliminin dışında Beşiktaş'ın planlarını da etkiledi.


Belçika basınında yer alan habere göre; Diagne'nin Club Brugge'a kiralanması Beşiktaş'ın planlarını alt üst etti. Haberde siyah beyazlıların Anderlecht'in golcüsü Kiese Thelin'i kiralamak için girişimlerde bulunduğu yazıldı.


Anderlecht yönetiminin Diagne transferini gerçekleştiremeyince İsveçli futbolcuyu takımda tutma kararı aldığı ifade edildi.

Mbaye Diagne, Club Brugge, Anderlecht, Beşiktaş, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 09:04 
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