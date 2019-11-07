Son Dakika Haberleri: Diagne Brugge'u yaktı, PSG garantiledi
Son Dakika Spor Diagne Brugge'u yaktı, PSG garantiledi

Diagne Brugge'u yaktı, PSG garantiledi

6 saat önce

Maça hızlı başlayan PSG 21. dakikada Arjantinli golcüsü Icardi'nin golüyle skoru 1-0'a getirdi.

Diagne Brugge'u yaktı, PSG garantiledi, System.String[]

Maça hızlı başlayan PSG 21. dakikada Arjantinli golcüsü Icardi'nin golüyle skoru 1-0'a getirdi. Bu golün ardından başka gol pozisyonu olmayınca ilk yarıya ekipler 1-0'lık PSG'nin üstünlüğü ile sona erdi.


Belçika ekibi 1-0 gerideyken 76. dakikada Club Brugge, Galatasaray'dan kiralık olarak forma giyen Mbaye Diagne'nin yerde kalmasıyla penaltı kazandı. Sengalli futbolcu penaltıyı gole çeviremedi ve takımının beraberlik fırsatını kaçırmasına neden oldu.


Bu sonuçla PSG puanını 12'ye yükselterek gruptan çıkmayı garantilerken, Club Brugge 2 puanla G. Saray'ın bir basamak üstünde 3. sırada yer aldı.

Mbaye Diagne, Club Brugge, Belçika, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 03:30 
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