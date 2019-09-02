Diagne, club brugge'de
10 saat önce
Galatasaray Kulübü, Mbaye Diagne'nin geçici transferi konusunda Belçika'nın Club Brugge takımı ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 01:18 Kaynak: DHA
Galatasaray Kulübü, Mbaye Diagne'nin geçici transferi konusunda Belçika'nın Club Brugge takımı ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Mbaye Diagne'nin geçici transferi konusunda Club Brugge NV ile resmi görüşmelere başlanmıştır" denildi.
Mbaye Diagne giderse, Manuel Fernandes gelecek Belçika'da, Müslümanları kızdıracak karar! Helal kesim yasağı başladı Rıdvan Dilmen: Maçın adamı bence Fırat Aydınus Fenerbahçe Başkanı Ali Koç beraberliğe üzüldü