Son Dakika Haberleri: Diagne'den Abdurrahim Albayrak'a Destek Mesajı

Diagne'den Abdurrahim Albayrak'a Destek Mesajı

26 dakika önce

Galatasaray'ın golcüsü Mbaye Diagne, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, geçtiğimiz gün gerçekleşen genel kurulda ibra edilmeyen Mustafa Cengiz yönetimden yer alan İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak'a destek mesajı verdi.

Diagne'den Abdurrahim Albayrak'a Destek Mesajı, System.String[]
Galatasaray'ın golcüsü Mbaye Diagne, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, geçtiğimiz gün gerçekleşen genel kurulda ibra edilmeyen Mustafa Cengiz yönetimden yer alan İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak'a destek mesajı verdi. Galatasaray'da pazar günü gerçekleşen Mali Genel Kurul'da, Mustafa Cengiz yönetiminin ikinci dönemini mali yönden ibra edilmiş, idari yönden ise ibra edilmemişti. İbra oylaması sonrası sarı-kırmızılı kulübün ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak, sosyal medya hesabından camiaya seslenmiş ve "Bunu hak etmedik" demişti. Galatasaray'ın Senegalli golcüsü Mbaye Diagne de sarı-kırmızılı kulübe transferinde başrol oynayan Abduurahim Albayrak'a destek çıktı. Diagne, Albayrak ile çekildiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşarak altına, "Sen bir numarasın" notunu yazdı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 11:06 Kaynak: İHA

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