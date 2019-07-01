Son Dakika Haberleri: Diagne'den Galatasaray'a mesaj var
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Diagne'den Galatasaray'a mesaj var

1 saat önce

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezonun devre arasında Kasımpaşa'dan renklerine kattığı Diagne, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile sarı-kırmızılı takımdan ayrılmayacağını duyurdu.

Diagne'den Galatasaray'a mesaj var, System.String[]
Galatasaray'ın geçtiğimiz sezonun devre arasında Kasımpaşa'dan renklerine kattığı Diagne, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile sarı-kırmızılı takımdan ayrılmayacağını duyurdu. Galatasaray'ın Senegalli forveti Mbaye Diagne, sosyal medya hesabından hakkında çıkan transfer dedikoduları sonrası açıklamalarda bulundu. Sarı-kırmızılı kulüpte kalacağını açıklayan 27 yaşındaki golcü, "4 yıllık kontrata sahibim, karar verdim kalmaya çünkü siz benim hakkımda çok fazla konuşuyorsunuz. Hiç bir yere gitmiyorum. Arabistan'a gitmiyorum. Anladınız mı?" ifadelerini kullandı. Diagne'nin adı son dönemde Arabistan başta olmak üzere birçok kulüple anılıyordu.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 03:55 Kaynak: İHA
Mbaye Diagne, Galatasaray, Kasımpaşa, Güncel
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