Son Dakika Haberleri: Diagne'den Galatasaray'a olay teklif
Son Dakika Spor Diagne'den Galatasaray'a olay teklif - Son Dakika Spor

Diagne'den Galatasaray'a olay teklif

6 saat önce

Galatasaray'ın 90+2.dakikada Diatta'nın attığı gol ile 1-1 berabere kaldığı Club Brugge maçını Mbaye Diagne de Türk Telekom Stadyumu'nda izledi.

Diagne'den Galatasaray'a olay teklif, System.String[]

Galatasaray'ın 90+2.dakikada Diatta'nın attığı gol ile 1-1 berabere kaldığı Club Brugge maçını Mbaye Diagne de Türk Telekom Stadyumu'nda izledi.


Club Brugge takımında kadro dışı bırakıldığı için kritik maçta görev alamayan Diagne'nin, karşılaşmayı Galatasaray Kulübü 2.Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın locasında izlediği ortaya çıktı.


İstanbul'a gelen ve karşılaşmayı izlemek isteyen Diagne'nin, Türk Telekom Stadyumu'nda Albayrak'ın locasında misafir edildiği belirtildi. Sezon sonuna kadar Club Brugge kulübüne kiralanan Diagne'nin kadro dışı kaldığı, yaşadığı sorunlar nedeniyle G. Saray'a dönmek istediği belirtildi. Ancak Teknik Direktör Fatih Terim'in şu ana kadar bu yönde bir talebinin henüz bulunmadığı öğrenildi.


Türk Telekom Stadyumu, Mbaye Diagne, Club Brugge, Galatasaray, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 09:33 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Eski Fenerbahçeli Andre Santos'tan yıllar sonra gelen cinsel ilişki partisi açıklaması!
Arda Turan'ın Galatasaray'daki pozisyonu belli oldu! Mensah'tan Fenerbahçe açıklaması: Her futbolcu Şampiyonlar Ligi'nde, Avrupa Ligi'nde oynamak ister Fenerbahçe'de kazan kaynıyor! 4 futbolcu Ersun Yanal'a baş kaldırdı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2019 16:13:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Diagne'den Galatasaray'a olay teklif
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]