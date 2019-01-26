Son Dakika Haberleri: Diagne'den Galatasaray Paylaşımı

Diagne'den Galatasaray Paylaşımı

53 dakika önce

Kasımpaşa'nın Senegalli yıldızı Mbaye Diagne, sosyal medya hesabından 'Diagne Galatasaray ile prensipte anlaştı' notu bulunan fotoğrafını paylaştı.

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Kasımpaşa'nın Senegalli yıldızı Mbaye Diagne, sosyal medya hesabından 'Diagne Galatasaray ile prensipte anlaştı' notu bulunan fotoğrafını paylaştı. Kasımpaşa'nın golcüsü, Galatasaray taraftarını heyecanlandıran bir paylaşım yaptı. Diagne, sosyal medya hesabındaki hikayede 'Diagne Galatasaray ile prensipte anlaştı' notunun yazılı olduğu fotoğrafını paylaştı. Senegalli golcü, ara transfer döneminin sona ermesine sayılı günler kala forvet transferi bekleyen sarı-kırmızılıları paylaştığı hikaye ile heyecanlandırdı. Diagne, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon Kasımpaşa formasıyla mücadele ettiği 17 maçta 20 gole imza attı.

(Bora Akyol/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 11:46 Kaynak: İHA

Kasımpaşa, Galatasaray, Güncel
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