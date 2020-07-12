Diagne'den kafa karıştıran Trezeguet paylaşımı - Son Dakika

Diagne'den kafa karıştıran Trezeguet paylaşımı
Yeni sezonda Galatasaray'a dönecek olan golcü futbolcu Mbaye Diagne, Kasımpaşa'da beraber forma giydiği Mısırlı yıldız Trezeguet'nin ve kendisinin Galatasaray formalı fotoğrafını paylaştı.
Yeni sezonda Galatasaray'a dönecek olan golcü futbolcu Mbaye Diagne, Kasımpaşa'da beraber forma giydiği Mısırlı yıldız Trezeguet'nin ve kendisinin Galatasaray formalı fotoğrafını paylaştı. Paylaşıma kısa sürede birçok yorum yağdı.
Galatasaray'ın sezon başında Belçika'nın Club Brugge ekibine kiralık olarak gönderdiği ve yeni sezonda takıma geri dönmesi beklenen Mbaye Diagne, yaptığı paylaşımla kafaları karıştırdı. Kasımpaşa'da birlikte uyum içinde forma giydiği Trezeguet ile olan fotoğraflarını sosyal medya hesabından yayımlayan Senegalli futbolcu, son fotoğrafta ise kendisinin ve Trezeguet'nin Galatasaray formalı fotoğrafını paylaştı. Galatasaraylı taraftarlar, bu fotoğrafa birçok yorum gönderdi. Sezon başında Kasımpaşa'dan Aston Villa'ya 10 milyon Euro bonservis bedeli karşılığından transfer olan Mısırlı futbolcunun, İngiliz ekibiyle 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 11:27 Kaynak: İHA
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