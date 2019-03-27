Son Dakika Haberleri: Diagne'den Sakatlık Açıklaması

Diagne'den Sakatlık Açıklaması

3 dakika önce

Senegal Milli Takımı'nın Mali ile yaptığı maçta sakatlanan Galatasaraylı futbolcu Mbaye Diagne, durumunun iyi olduğunu bildirdi.

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Senegal Milli Takımı'nın Mali ile yaptığı maçta sakatlanan Galatasaraylı futbolcu Mbaye Diagne, durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Ülkesi Senegal'in Mali ile oynadığı hazırlık maçında sakatlanan ve sahayı sedye ile terk eden 27 yaşındaki futbolcu, sosyal medyadaki hesabından açıklamada bulundu.

Diagne, "Elhamdülillah çok iyiyim. Ülkem için ölürüm, haydi Senegal! Tüm mesajlar için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 12:20 Kaynak: AA

Spor
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