Diagne'den Türkçe 'En Büyük Cimbom'
1 saat önce
- Diagne'den Türkçe 'En büyük Cimbom'İSTANBUL - Galatasaray'ın yeni transferi Senegalli golcü Mbaye Diagne, kulübün sosyal medya hesabından paylaştığı videoda Türkçe olarak, 'En büyük Cimbom' dedi.
- Diagne'den Türkçe 'En büyük Cimbom
'
İSTANBUL - Galatasaray
'ın yeni transferi Senegalli golcü Mbaye Diagne, kulübün sosyal medya hesabından paylaştığı videoda Türkçe olarak, 'En büyük Cimbom' dedi.
Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde Kasımpaşa
'dan kadrosuna kattığı golcü futbolcu Mbaye Diagne, sarı-kırmızılı taraftarlara mesaj gönderdi. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Diagne Türkçe konuştu ve 'En büyük Cimbom' dedi. Video kısa sürede binlerce beğeni aldı.
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 12:20 Kaynak: İHA
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