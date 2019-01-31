Diagne'den Türkçe Mesaj
1 saat önce
Galatasaray'ın yeni transferi Senegalli golcü Mbaye Diagne, kulübün sosyal medya hesabından paylaştığı videoda Türkçe olarak, "En büyük Cimbom" dedi.
Galatasaray
'ın yeni transferi Senegalli golcü Mbaye Diagne, kulübün sosyal medya hesabından paylaştığı videoda Türkçe olarak, "En büyük Cimbom
" dedi. Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde Kasımpaşa
'dan kadrosuna kattığı golcü futbolcu Mbaye Diagne, sarı-kırmızılı taraftarlara mesaj gönderdi. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Diagne Türkçe konuştu ve 'En büyük Cimbom' dedi. Video kısa sürede binlerce beğeni aldı.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 04:36 Kaynak: İHA
Mbaye Diagne'den Türkçe Mesaj: En Büyük Cimbom
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