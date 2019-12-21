Diagne dönüyor ama nereye? - Son Dakika
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Diagne dönüyor ama nereye?

6 saat önce

Galatasaray'ın sezon başında Club Brugge'e kiraladığı Mbaye Diagne'nin durumu tam bir bilmeceye dönüştü.

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Galatasaray'ın sezon başında Club Brugge'e kiraladığı Mbaye Diagne'nin durumu tam bir bilmeceye dönüştü. Belçika kulübü, 3 milyon 350 bin Euro karşılığında 1 yıllığına kiraladığı Senegalli futbolcuyu ocak ayında gönderme kararı aldı.


Bir süredir kadro dışı olan Diagne'nin menajeriyle görüşen Club Brugge yetkilileri, ocak ayında yolları ayırma kararı aldıklarını ifade etti. Menajer de durumu Galatasaray'a bildirdi. Sarı kırmızılı yöneticiler Club Brugge'den bir yıllık kiralama bedelinin tamamı olan 3 milyon 350 bin Euro'nun ödenmesini istedi.


PARAYI TAM VERECEKLER


Belçika kulübü talebi kabul etti ve böylelikle Diagne'nin ocakta Brugge'den ayrılması kesinleşti. Ancak bu sefer de futbolcunun ikinci yarıda nerede oynayacağı sorunu ortaya çıktı. Galatasaray'da yabancı kontenjanı dolu olduğu için Diagne geri dönerse bir yabancının gönderilmesi gerekiyor.


10 MiLYON EURO ÖDENDİ


Bonservisine 10 milyon Euro ödenen Diagne ikinci yarıyı boş geçirirse değeri düşecek. Bunun olmasını istemeyen yönetim, teknik heyetten gelecek cevaba göre Diagne'yi ya takımda tutacak ya da bir kulüp bulacak.


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Mbaye Diagne, Club Brugge, Galatasaray, Brugge, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 08:36 
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