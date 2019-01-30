Son Dakika Haberleri: Diagne Galatasaray'da

Diagne Galatasaray'da

1 saat önce

Galatasaray Kulübü, Kasımpaşa'dan transfer ettiği Senegalli golcü Mbaye Diagne'yi Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Diagne Galatasaray'da, System.String[]
Galatasaray Kulübü, Kasımpaşa'dan transfer ettiği Senegalli golcü Mbaye Diagne'yi Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Galatasaray, taraftarların uzun süredir heyecanla beklediği forvet transferini resmen açıkladı. Sarı-kırmızılı kulübün transferle ilgili KAP'a yaptığı açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcu Mbaye Diagne'nin transferi konusunda Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş. ile resmi görüşmelere başlanmıştır."

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 08:51 Kaynak: İHA

Kamuyu Aydınlatma Platformu, Kasımpaşa, Galatasaray, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Galatasaray Mbaye Diagne'yi Transfer Etti, Sosyal Medya Yıkıldı Galatasaray, Serdar Aziz'in Sözleşmesini Feshetti

Tarık Çamdal, Antalyaspor ile Prensip Anlaşmasına Vardı Son Dakika! 2019 Yılının İlk MGK Bildirisinde Dikkat Çeken Suriyeli Sığınmacılar Kararı: Amaç Dönmelerini Sağlamak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.1.2019 21:55:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Diagne Galatasaray'da
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]