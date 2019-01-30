Diagne Galatasaray'da
1 saat önce
Galatasaray Kulübü, Kasımpaşa'dan transfer ettiği Senegalli golcü Mbaye Diagne'yi Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Galatasaray
Kulübü, Kasımpaşa
'dan transfer ettiği Senegalli golcü Mbaye Diagne'yi Kamuyu Aydınlatma Platformu
'na (KAP) bildirdi.
Galatasaray, taraftarların uzun süredir heyecanla beklediği forvet transferini resmen açıkladı. Sarı-kırmızılı kulübün transferle ilgili KAP'a yaptığı açıklama şöyle:
"Profesyonel futbolcu Mbaye Diagne'nin transferi konusunda Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş. ile resmi görüşmelere başlanmıştır."
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 08:51 Kaynak: İHA
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