Diagne Galatasaray Forması ile 5. Golünü Kaydetti
1 saat önce
Galatasaray'ın Senegalli futbolcusu Mbaye Diagne, Yeni Malatyaspor maçında attığı golle sarı-kırmızılı forma ile 5. golünü kaydetti.
Galatasaray
'ın Senegalli futbolcusu Mbaye Diagne
, Yeni Malatyaspor
maçında attığı golle sarı-kırmızılı forma ile 5. golünü kaydetti. Diagne bu 5 golün 4'ünü penaltıdan attı.
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Türk Telekom Stadyumu
'nda Yeni Malatyaspor ile mücadele eden Galatasaray'da Mbaye Diagne sahneye çıktı takımını 1-0 öne geçirdi. Müsabakanın 45+4. dakikasında kazanılan penaltıda topu başına geçen Diagne, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 89. dakikada da penaltının başına geçen Diagne golü atmayı başardı ve sarı-kırmızılı forma ile 5. golünü kaydetti.
27 yaşındaki futbolcu bu 5 golün 4'ü ( Trabzonspor
, Bursasspor, Yeni Malatyaspor (2) )ise penaltıdan kaydetti.
Mbaye Diagne bu sezon Kasımpaşa
ve Galatasaray forması ile toplam attığı golleri ise 25'e yükseltti ve krallık yarışında liderliğini sürdürdü. - İSTANBUL
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 09:13 Kaynak: İHA
Diagne Hat-Trick Yaptı, Galatasaray Evinde Y. Malatyaspor'u Farklı Yendi
Galatasaray'da Drogba'ya Plaket Verildi
Fenerbahçe Taraftarından Sonra Galatasaray Taraftarından İmamoğlu Tezahüratı
Juventus, Hakan Çalhanoğlu'nun Oynadığı Maçta Milan'ı Mağlup Etti