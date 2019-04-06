Son Dakika Haberleri: Diagne Galatasaray Forması ile 5. Golünü Kaydetti

Diagne Galatasaray Forması ile 5. Golünü Kaydetti

1 saat önce

Galatasaray'ın Senegalli futbolcusu Mbaye Diagne, Yeni Malatyaspor maçında attığı golle sarı-kırmızılı forma ile 5. golünü kaydetti.

Diagne Galatasaray Forması ile 5. Golünü Kaydetti, System.String[]
Galatasaray'ın Senegalli futbolcusu Mbaye Diagne, Yeni Malatyaspor maçında attığı golle sarı-kırmızılı forma ile 5. golünü kaydetti. Diagne bu 5 golün 4'ünü penaltıdan attı. Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda Yeni Malatyaspor ile mücadele eden Galatasaray'da Mbaye Diagne sahneye çıktı takımını 1-0 öne geçirdi. Müsabakanın 45+4. dakikasında kazanılan penaltıda topu başına geçen Diagne, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 89. dakikada da penaltının başına geçen Diagne golü atmayı başardı ve sarı-kırmızılı forma ile 5. golünü kaydetti. 27 yaşındaki futbolcu bu 5 golün 4'ü ( Trabzonspor, Bursasspor, Yeni Malatyaspor (2) )ise penaltıdan kaydetti. Mbaye Diagne bu sezon Kasımpaşa ve Galatasaray forması ile toplam attığı golleri ise 25'e yükseltti ve krallık yarışında liderliğini sürdürdü.

(Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 09:21 Kaynak: İHA

Yeni Malatyaspor, Galatasaray, Mbaye Diagne, Güncel
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