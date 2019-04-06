Son Dakika Haberleri: Diagne ile Belhanda Arasında Penaltıyı Atma Tartışması Yaşandı

Diagne ile Belhanda Arasında Penaltıyı Atma Tartışması Yaşandı

1 saat önce

Galatasaray-Yeni Malatyaspor maçında sarı-kırmızılıların kazandığı penaltı atışı sırasında Mbaye Diagne ile Younes Belhanda arasında kim atacak tartışması yaşandı.

Diagne ile Belhanda Arasında Penaltıyı Atma Tartışması Yaşandı, System.String[]
Galatasaray- Yeni Malatyaspor maçında sarı-kırmızılıların kazandığı penaltı atışı sırasında Mbaye Diagne ile Younes Belhanda arasında kim atacak tartışması yaşandı. Penaltıyı Diagne kullandı ve meşin yuvarlağı filelere gönderdi.

Galatasaray-Yeni Malatyaspor arasında oynanan karşılaşmada sarı-kırmızılı futbolcular Younes Belhanda ile Mbaye Diagne penaltıyı kim atacak tartışması yaptı. Müsabakanın 86. dakikasında kazanılan penaltı kullanmak üzere ilk olarak Belhanda topun başına geçti. Daha sonra Teknik Direktörü Fatih Terim, Diagne'nin kullanmasını istedi. Daha sonra ikili arasında kısa süreli bir tartışma yaşandı ve takım arkadaşları araya girdi.

89. dakikada topun başına geçen Diagne ise meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 09:15 Kaynak: İHA

Galatasaray, Yeni Malatyaspor, Younes Belhanda, Mbaye Diagne, Spor
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