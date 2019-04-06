Diagne ile Belhanda Arasında Penaltıyı Atma Tartışması Yaşandı
1 saat önce
Galatasaray-Yeni Malatyaspor maçında sarı-kırmızılıların kazandığı penaltı atışı sırasında Mbaye Diagne ile Younes Belhanda arasında kim atacak tartışması yaşandı.
Galatasaray- Yeni Malatyaspor
maçında sarı-kırmızılıların kazandığı penaltı atışı sırasında Mbaye Diagne
ile Younes Belhanda
arasında kim atacak tartışması yaşandı. Penaltıyı Diagne kullandı ve meşin yuvarlağı filelere gönderdi.
Galatasaray-Yeni Malatyaspor arasında oynanan karşılaşmada sarı-kırmızılı futbolcular Younes Belhanda ile Mbaye Diagne penaltıyı kim atacak tartışması yaptı. Müsabakanın 86. dakikasında kazanılan penaltı kullanmak üzere ilk olarak Belhanda topun başına geçti. Daha sonra Teknik Direktörü Fatih Terim
, Diagne'nin kullanmasını istedi. Daha sonra ikili arasında kısa süreli bir tartışma yaşandı ve takım arkadaşları araya girdi.
89. dakikada topun başına geçen Diagne ise meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 09:15 Kaynak: İHA
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