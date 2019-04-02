Diagne ile İlgili Endişem Yok"

Kasımpaşa'nın Fransız futbolcusu Bengali Fode Koita, "Diagne ile alakalı herhangi bir endişem yok. Oldukça güçlü birisi. Zihinsel olarak da güçlü. Orada başarılı olacağına inanıyorum" dedi.

Kasımpaşa'nın Fransız futbolcusu Bengali Fode Koita, "Diagne ile alakalı herhangi bir endişem yok. Oldukça güçlü birisi. Zihinsel olarak da güçlü. Orada başarılı olacağına inanıyorum" dedi. Kasımpaşa'nın başarılı futbolcusu Bengali Fode Koita, İhlas Haber Ajansı'na takımın durumu, hedefleri, Galatasaray'a transfer olan Mbaye Diagne, VAR sistemi ve Türkiye - Fransa maçı hakkında açıklamalarda bulundu. Takım olarak sezon başında lige iyi bir başlangıç yaptıklarını söyleyen Koita, "Bu başlangıcın devamında da ilk yarı sonunda güzel bir yerde bitirdik. Bu dereceden sonra ikinci yarıya başladığımızda üst üste maçlar kaybettik. Bundan dolayı özgüvenimizi kaybettik. Özgüvenimiz olmayınca da oynadığımız maçlar daha zor hale geldi. Oynadığımız son maçı kazandık. Kazanmaya devam etmek istiyoruz" diye konuştu. Bu sezon başında sakatlığından dolayı takımla birlikte olamadığını belirten Fransız futbolcu, "Yavaş yavaş kendimi bulmaya başladım. Eski formumu yakalamaya başlıyorum. Ligin sonuna kadar hem kendim hem de takımım adına çok maç kazanıp, ligi en iyi yerde bitireceğiz" şeklinde konuştu.



"BAZEN İŞLER İYİ GİDEBİLİR, BAZEN DE KÖTÜ" Ligin ikinci yarısındaki kötü seri hakkında konuşan 28 yaşındaki futbolcu, "Herhangi bir sebeple açıklanacak durum değil. Bazen işler iyi gidebilir, bazen de kötü gidebilir. Önemli olan takımla birlikte kalabilmek. Bizim yapmamız gerek şey de bu. Kötü dönem geçirdik, daha sonra daha iyi sonuçlar aldık. Önümüzde hala 8 maç var. Endişelenecek veya ümitsizliğe düşecek bir durum yok. En iyi sonuçları almaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.



"ASIL POZİSYONUM FORVET" Koita, hücumda herhangi bir pozisyonda oynayabilecek kapasiteye sahip olduğunu belirterek, "Bu yüzden oynadığım pozisyon fark etmiyor. Bir pozisyona çok fazla alıştığınızda ve diğer pozisyona geçtiğinizde alışkanlıklarınızı da değiştirmeniz gerekiyor. O yüzden öğrenmeye çalışıyorum. Sağ ve sol kanat, forvet oynayabiliyorum. Asıl pozisyonum forvet. Çünkü o pozisyonda oynadığımda kendimi daha rahat ve güvenli hissediyorum" değerlendirmesinde bulundu.



"MUSTAFA DENİZLİ TAKIMLARI NASIL YUKARI ÇIKARABİLECEĞİNİ BİLEN BİR HOCA" Teknik Direktör Mustafa Denizli'nin tecrübeli bir çalıştırıcı olduğunu ifade eden başarılı futbolcu, "Her hocanın oyun anlayışı farklı olabiliyor. Daha önce başımızda olan teknik direktörden daha farklı oyun anlayışı var. Çok tecrübeli bir hoca. Takımları nasıl yukarı çıkarabileceğini bilen bir hoca. Türkiye'de birçok başarıya imza attı. Biz de onunla birlikte en iyi yerde bitirmeye çalışacağız" dedi.



"DAHA ÖNCEDE TEK BİR OYUNCUYA BAĞLI TAKIM OLMADIĞIMIZI GÖSTERDİK" Devre arasında Galatasaray'a transfer olan Senegalli golcü Mbaye Diagne'nin ayrılışının takımını olumsuz etkilediği eleştirilerine katılmadığını vurgulayan Koita, sözlerine şöyle devam etti:



"Daha öncede tek bir oyuncuya bağlı takım olmadığımızı gösterdik. Çünkü maçlarımızı gösterdiğimiz takım performansı ile kazanıyoruz. Takım performansı yukarı çıktıkça bireysel yetenekler de yukarı çıkıyor. Tabii Ronaldo ve Messi için farklı bir durum. Onlar üst düzey oyuncular. Olmadığı zaman çok şey değişebiliyor. Bizim için bir oyuncuyu kaybetmek, bütün her şeyi değiştirmemeli. Çünkü biz takım olarak mücadele ediyoruz. Dürüst olmak gerekirse Diagne çok gol attı ve takımımıza çok yardımcı oldu. Aynı zamanda Samuel Eduok da takımdan ayrıldı, o da gol ve asist yaptı. Diğer oyuncular olarak onların yerlerini doldurmaya çalışıyoruz. Diagne gol atarken ona top getiren Trezeguet, Tarkan ve birçok oyuncu vardı. Topu bir şekilde oraya götürmeniz lazım ki gol atabilesiniz. Önemli olanın bireyselliğin dışında takım performansı olduğunu düşünüyorum. Belki ligin ilk yarısında gösterdiğimiz takım performansı daha iyiydi. Takım performansından dolayı da bireysel yetenekler daha fazla ön plana çıktı."



"DİAGNE İLE İLGİLİ ENDİŞEM YOK, GALATASARAY'DA BAŞARILI OLACAKTIR" Mbaye Diagne'nin Galatasaray'da gol atamasından dolayı eleştirilmesinin sorulması üzerine Koita, "İnsanlar futbolda sabırsız ve çok doğal. 5 gol attığınızda kral oluyorsunuz, birçok gol kaçırdığınız da ise bir anda dünyanın en kötü oyuncusu muamelesi görüyorsunuz. Bu futbolun bir parçası. Diagne burada oynarken etrafında ortak duyguyu paylaştığı, uzun zamandır tanıdığı, birlikte kombinasyonlar yaptığı oyuncular vardı. Şimdi başka bir takıma gitti. Etrafında yine başarılı fakat farklı şekilde oynayan oyuncular var. Öncelikle oraya uyum sağlamalı. Bunların hepsi bir faktör. Bunlara alışması gerekiyor. Bunlara alışması için zamana ihtiyacı var. Büyük takımda bu tarz eleştirilerin olması futbolun bir parçası. Diagne ile alakalı herhangi bir endişem yok. Oldukça güçlü birisi. Zihinsel olarak da güçlü. Orada başarılı olacağına inanıyorum" diye cevap verdi.



"VAR SİSTEMİNİ SEVMİYORUM" VAR sistemi hakkındaki görüşlerini de açıklayan Fransız futbolcu, "VAR sistemini çok sevdiğimi söyleyemeyeceğim. Çünkü futbol aslında hatalar oyunu. Bir duygu oyunu. VAR oyunu çok fazla durduruyor. Sahip olduğumuz duyguları aza indiriyor. Oyunun çok fazla durması, gidip videodan izlenmesi, daha sonra kararın verilmesi bizi duygu olarak aşağıya çekiyor. O yüzden futbolun doğal olarak hatalar oyunu olduğunu düşündüğüm için bazen hatalar lehinize olabiliyor, bazen aleyhinize olabiliyor. Bu sporun bir parçası. Bununla yaşamayı öğreniyorsunuz. O yüzden kendi adıma VAR sistemini sevmiyorum" şeklinde konuştu.



"TÜRKİYE LİGİ'NİN BÜYÜK BİR POTANSİYELİ VAR" Fransa ve İngiltere'de oynamasının ardından kendisi için Türkiye Ligi'nin nasıl görüldüğünün sorulması üzerine Kasımpaşalı futbolcu, "Fransa ligi teknik ve taktik olarak olukça ön plana çıkan üst düzel bir lig. Oyuncuların sahip olduğu taktik disiplin çok fazla. İngiltere Ligi'nden konuşmamız gerekirse hem oyun yoğunluğu hem de agresifliği çok fazla olan bir lig. Türkiye Ligi de iyi bir lig. Burada da çok büyük takımlar, büyük kariyerli oyuncular var. Bu ligin büyük bir potansiyeli var. Ancak hala gelişmesi gereken konular var. Taktik açıdan bence. Fakat bu büyük potansiyel taktik açıdan tamamlandığında bu ligler ile karşılaştırılabilir hale gelecektir" ifadelerini kullandı.



"FRANSA'NIN KAZANMASINI İSTERİM AMA UMARIM İKİSİ DE GRUPTAN ÇIKAR" 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye ile Fransa'nın aynı grupta olmasının hatırlatılması üzerine 28 yaşındaki futbolcu, "Benim için özel ve güzel bir karşılaşma olacak. Yaklaşık 3.5 yıldır Türkiye'deyim. Türkiye'yi ailemin bir parçası gibi hissediyorum. Diğer tarafta Fransa doğduğum, büyüdüğüm bir yer. Ailemin yaşadığı yer. O yüzden izlemesi benim için keyifli bir maç olacak. Umarım ikisi de gruptan çıkar. Fransa'nın kazanmasını isterim ama bununla alakalı çok da fazla bir şey söylemek istemiyorum. Çünkü ikisinin de başarılı olmasını istiyorum" dedi.



"BELHANDA'YI KARDEŞ GİBİ TANIMLAYABİLİRİM" Galatasaray'da forma giyen Faslı futbolcu Younes Belhanda ile Fransa'dan tanışıklığı olduğunu söyleyen Koita, "Belhanda çok iyi bir arkadaşım. Çünkü birlikte büyüdük. 13 yaşından sonra aynı takımda oynadık. Montpellier'de çok fazla başarıya imza attık. Çok güzel zamanlar geçirdik. Hem iyi bir insan hem de çok iyi bir oyuncu. Orada geçirdiğimiz zamanlar ve sahip olduğumuz ilişki başkaydı. Onun ailesini tanıyorum, o benim ailemi tanıyor. Belhanda'yı kardeş gibi tanımlayabilirim" değerlendirmesinde bulundu.



"GERÇEKLEŞTİRMEK İSTEDİĞİM ÇOK BÜYÜK HEDEFLER VAR" Son olarak kariyer hedefleri için de düşüncelerini aktaran başarılı oyuncu, "Futbolda ne olacağını hiçbir zaman bilemiyorsun. Gerçekleştirmek istediğim çok büyük hedefler var. Bu hedeflerle alakalı çalışmaya devam etmem lazım. Umarım Allah herhangi bir sakatlık vermez ve bu yola devam edebilirim. Başarılı olduktan sonra amaçladığım şeyleri gerçekleştirebileceğime inanıyorum" açıklamasını yaptı.



(Oğuzhan Ort - Uygar Aydın - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

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