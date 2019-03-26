Son Dakika Haberleri: Diagne Milli Maçta Sakatlandı

Diagne Milli Maçta Sakatlandı

37 dakika önce

Galatasaray'ın Senegalli futbolcusu Mbaye Diagne, ülkesinin Mali ile oynadığı hazırlık maçında sakatlandı.

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Galatasaray'ın Senegalli futbolcusu Mbaye Diagne, ülkesinin Mali ile oynadığı hazırlık maçında sakatlandı.

Senegal'in Mali ile oynadığı hazırlık maçında ilk onbirde sahaya çıkan Diagne, 59. dakikada gelişen bir pozisyonda ceza alanında yerde kaldı. 27 yaşındaki oyuncu, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından sedye ile oyun alanının dışına taşındı.

Senegal'de Diagne'nin yerine Moussa Konate oyuna girdi.

Galatasaray'ın Yunan futbolcusu Konstantinos Mitroglou da ülkesinin 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde Liechtenstein ile oynadığı milli maçta sakatlanmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 10:11 Kaynak: AA

Galatasaray, Mbaye Diagne, Spor
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