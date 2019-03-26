Diagne Milli Maçta Sakatlandı
37 dakika önce
Galatasaray'ın Senegalli futbolcusu Mbaye Diagne, ülkesinin Mali ile oynadığı hazırlık maçında sakatlandı.
Galatasaray
'ın Senegalli futbolcusu Mbaye Diagne
, ülkesinin Mali ile oynadığı hazırlık maçında sakatlandı.
Senegal'in Mali ile oynadığı hazırlık maçında ilk onbirde sahaya çıkan Diagne, 59. dakikada gelişen bir pozisyonda ceza alanında yerde kaldı. 27 yaşındaki oyuncu, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından sedye ile oyun alanının dışına taşındı.
Senegal'de Diagne'nin yerine Moussa Konate oyuna girdi.
Galatasaray'ın Yunan futbolcusu Konstantinos Mitroglou da ülkesinin 2020 Avrupa Futbol
Şampiyonası elemelerinde Liechtenstein
ile oynadığı milli maçta sakatlanmıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 10:11 Kaynak: AA
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