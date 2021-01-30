Diagne'nin asist yaptığı maçta West Bromwich Albion Fulham'ı 2-2 berabere kaldı

Galatasaray'ın İngiltere Premier Lig ekibi West Bromwich Albion'a kiraladığı Mbaye Diagne, İngiltere kariyerine asistle başladı.

West Bromwich'in Fulham ile evinde 2-2 berabere kaldığı maçta sahne aldı. Oyuna 46. dakikada dahil olan Senegalli forvet, 66. dakikada Matheus Pereira'nın attığı golün asistini yaptı.

Mücadelenin West Bromwich adına diğer golünü ise 47. dakikada Kyle Bartley kaydetti. Fulham'ın golleri ise 10. dakikada Bobby Reid ile 77. dakikada Ivan Cavaleiro'dan geldi.

Bu sonuçla 2 hafta aranın ardından puan alan lacivert beyazlılar, haftayı 12 puanla 19. sırada tamamladı. Fulham ise puanını 14'e çıkardı.