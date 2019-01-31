Son Dakika Haberleri: Diagne'nin Maliyeti Açıklandı

Diagne'nin Maliyeti Açıklandı

1 saat önce

Galatasaray, Senegalli futbolcu Mbaye Diagne'nin transferi için Kasımpaşa'ya 10 milyon Euro ödeyeceğini açıkladı.

Diagne'nin Maliyeti Açıklandı, System.String[]
Galatasaray, Senegalli futbolcu Mbaye Diagne'nin transferi için Kasımpaşa'ya 10 milyon Euro ödeyeceğini açıkladı.

Sarı-kırmızılılar, Diagne ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı. Başarılı golcü ligin ikinci yarısında 1 milyon 150 bin Euro, 2019-2020, 2020-2021 sezonları için 2 milyon 350 bin Euro ve 2021-2022, 2022-2013 sezonları için 2 milyon 400 bin Euro ücret alacak. Sarı-kırmızıların Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcu Mbaye Diagne'nin transferi konusunda oyuncu ve kulübü Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş. ile anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 10.000.000 Euro tutarında transfer bedeli ödenecektir. Futbolcunun kendisiyle de 2018-2019 futbol sezonundan başlamak üzere 4.5 sezon için anlaşmaya varılmıştır. 2018-2019 sezonu için net 1.150.000 EUR sabit transfer ücreti 2019-2020 sezonu için net 2.350.000 EUR sabit transfer ücreti 2020-2021 sezonu için net 2.350.000 EUR sabit transfer ücreti 2021-2022 sezonu için net 2.400.000 EUR sabit transfer ücreti 2022-2023 sezonu için net 2.400.000 EUR sabit transfer ücreti"

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 04:56 Kaynak: İHA

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