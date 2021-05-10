Diagne'nin takımı küme düştü, Galatasaray'ın planları altüst oldu

İngiltere Premier Lig'de West Bromwich, deplasmanda Arsenal'e 3-1 kaybetti ve bitime 3 hafta kala küme düşmesi kesinleşti.

PREMIER LİG'DEN DÜŞEN 2. TAKIM OLDU

35. hafta karşılaşmasında 19. sırada yer alan West Bromwich Albion ile Arsenal, Emirates Stadı'nda karşılaştı.Arsenal'e galibiyet getiren golleri, 29. dakikada Emile Smith Rowe, 35. dakikada Nicolas Pepe ve 90. dakikada Willian attı. Konuk takımın tek golü 67. dakikada Matheus Pereira'dan geldi. Bu sonuçla 26 puanda kalan West Bromwich Albion, Premier Lig'den düşen 2. takım olurken, Arsenal 52 puana ulaşarak 9. sıraya yükseldi.

"LİGDE KALIRSAK BONSERVİSİNİ ALMAK İSTİYORUZ"

Allardyce, devre arası transfer döneminde Galatasaray'dan kiralanan Diagne ile ilgili, "Bazı menajerler devre arasında yurt dışından oyuncu almanın riskli olduğunu söyler. Mbaye Diagne ve Okay, gelecek sezon çok daha iyi olacaklar. Ligde kalırsak ikisinin de bonservisini almak isteriz" ifadelerini kullandı. West Bromwich, Diagne'yi ligde kalırsa 6 milyon euro karşılığında alabiliyordu ancak küme düştükleri için 4.3 milyon euro karşılığında bu transferi bitirebilirler.