Son Dakika Haberleri: Diagne Sağlık Kontrolünden Geçti

Diagne Sağlık Kontrolünden Geçti

1 saat önce

Galatasaray'ın yeni transferi Senegalli golcü Mbaye Diagne sağlık kontrolünden geçti.

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Galatasaray'ın yeni transferi Senegalli golcü Mbaye Diagne sağlık kontrolünden geçti.

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Transfer görüşmelerine başladığımız profesyonel futbolcu Mbaye Diagne, sponsor hastanemizde sağlık kontrolünden geçti" denildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 12:21 Kaynak: İHA

Galatasaray, Güncel
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