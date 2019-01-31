Diagne Sağlık Kontrolünden Geçti
1 saat önce
Galatasaray'ın yeni transferi Senegalli golcü Mbaye Diagne sağlık kontrolünden geçti.
Galatasaray'ın yeni transferi Senegalli golcü Mbaye Diagne sağlık kontrolünden geçti.
Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Transfer görüşmelerine başladığımız profesyonel futbolcu Mbaye Diagne, sponsor hastanemizde sağlık kontrolünden geçti" denildi.
(İHA)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 12:21 Kaynak: İHA
O İlçede Asgari Ücret Artık 2 Bin 255 Lira
Mbaye Diagne, Sağlık Kontrolünden Geçirildi
Nantes Taraftarı Emiliano Sala'yı Unutmadı
İtalyan Basını, Fenerbahçe'nin Empoli Forması Giyen Miha Zajc'ı Transfer Ettiğini Yazdı