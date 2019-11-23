Son Dakika Haberleri: Diagne sandılar, Keita çıktı!
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Diagne sandılar, Keita çıktı!

6 saat önce

Efkan Bucak - Spor Arena | Galatasaray- Başakşehir maçı öncesi sosyal medyada bir paylaşılan fotoğrafta, sarı kırmızılıların Brugge'e kiraladığı Mbaye Diagne'nin Türk Telekom Stadı'na geldiği iddia edildi.

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Efkan Bucak - Spor Arena | Galatasaray- Başakşehir maçı öncesi sosyal medyada bir paylaşılan fotoğrafta, sarı kırmızılıların Brugge'e kiraladığı Mbaye Diagne'nin Türk Telekom Stadı'na geldiği iddia edildi.


Ancak fotoğrafta bulunan kişinin Diagne değil, İstanbul 1. Amatör Lig ekiplerinden Kilyosspor'un futbolcusu Balo Keita olduğu ortaya çıktı.


Kilyosspor sosyal medya hesabından bu karışıklığı duyururken, G.Saraylı yöneticiler de Diagne'nin stada gelmediği bilgisini teyit etti.

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Abdul Kader Keita, Mbaye Diagne, Galatasaray, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 10:49 
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