Diagne, Senegal'de eğitim gördüğü okulu yeniledi

Galatasaray'ın Senegalli golcüsü Mbaye Diagne, ülkesinin başkenti Dakar'da çocukluğunun geçtiği HLM bölgesinde bulunan ve kendisi ile birlikte kardeşlerinin de ilköğretim eğitimini gördüğü HLM4 C/D isimli okulu tamamen yeniledi.

Galatasaray'ın Senegalli golcüsü Mbaye Diagne, ülkesinin başkenti Dakar'da çocukluğunun geçtiği HLM bölgesinde bulunan ve kendisi ile birlikte kardeşlerinin de ilköğretim eğitimini gördüğü HLM4 C/D isimli okulu tamamen yeniledi. Diagne, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda okulun yenilenen halinin fotoğraflarına yer verirken, içlerinde çocukların da bulunduğu bölge halkı, okulun duvarına 29 yaşındaki oyuncunun resmini çizerek minnet duygularını iletti. Yenilenen okulda toplam 775 öğrenci eğitim görecek.



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