Son Dakika Haberleri: Diagne Söz Verdi

Diagne Söz Verdi

12 dakika önce

Galatasaray'ın Senegalli forveti Mbaye Diagne, hakkında yapılan eleştirilere sosyal medya hesabından cevap verip, "Kedime güveniyorum.

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Galatasaray'ın Senegalli forveti Mbaye Diagne, hakkında yapılan eleştirilere sosyal medya hesabından cevap verip, "Kedime güveniyorum. Eskisinden daha güçlü döneceğim" dedi. Galatasaray'ın devre arasında Kasımpaşa'dan renklerine bağladı Mbaye Diagne, gösterdiği performansla eleştiri oklarının hedefinde oldu. Sarı-kırmızılı formayla çıktığı 5 maçta sadece 1 gol atan 27 yaşındaki futbolcu, hakkında yapılan yorumlara sosyal medya hesabından cevap vererek, "Sahaya en iyi hali yansıtamadım. Eleştiri herkes için iyidir ancak ben sağlam duruyorum ve başımı dik tutuyorum. Allah'a şükür kendime güveniyorum. İnşallah eskisinden daha güçlü döneceğim" ifadelerini kullandı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 05:06 Kaynak: İHA

Kasımpaşa, Galatasaray, Mbaye Diagne, Güncel
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