Üye Girişi
Diagne, taraftarlara seslendi: Lütfen beni sevin - Son Dakika

Diagne, taraftarlara seslendi: Lütfen beni sevin

14.08.2021 15:11

Hazırlık dönemi ve Avrupa elemeleri maçlarında ortaya koyduğu performansla takımda kalması istenen Mbaye Diagne, taraftarlara seslendi. Taraftarla birçok kez gerilim yaşayan Diagne, sevilmek istediğini yazdı. Mbaye Diagne, "Sevilmek istiyorum. Beni severseniz sizin için he şeyimi veririm. Burnumu bile vermeye hazırım. Ben gerçek bir adamım. Eğer bugün buradaysam oluşturduğum kredi sayesindedir" dedi.

Takımdan ayrılması beklenen Falcao ve formsuz Mohamed, Mbaye Diagne'ye mecbur bıraktı. Senegalli forvet de kiralıktan döndükten sonra oldukça iyi performans gösterdi. Takım arkadaşlarının attığı toplarda doğru zamanda doğru yerde oldu, girdiği pozisyonları gole çevirdi. Diagne şu anda takımın birinci santrforu haline geldi. Ancak oyuncu ayrılmak istiyordu, fakat gösterdiği performans sonrası onun da fikri biraz değişti.

Taraftarlara seslenen Diagne'nin mesajı yürek burktu: Lütfen beni sevin

"SEVİLMEK İSTİYORUM"

Diagne, devam etmek için 'sevilme' şartı koştu. Senegalli oyuncu sosyal medya hesabından, "Sevilmek istiyorum. Bana saygı duymanızı istiyorum. Eğer beni gerçekten severseniz, sizin için her şeyimi veririm. Burnumu bile vermeye hazırım. Ben gerçek bir adamım. Eğer buradaysam, bu oluşturduğum kredi sayesindedir" mesajıyla taraftarlara seslendi.

Diagne, taraftarlara seslendi: Lütfen beni sevin

Mbaye Diagne, Falcao, Kredi, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Diagne, taraftarlara seslendi: Lütfen beni sevin - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kahramanmaraş'ta düşen uçak sonrası köylüler yetkililere: Uçak düştü hanımefendi uçak 15:43 Kahramanmaraş'ta düşen uçak sonrası köylüler yetkililere: Uçak düştü hanımefendi uçak Şiddet uygulayan kocasını pompalı tüfekle vurarak öldürdü 15:31 Şiddet uygulayan kocasını pompalı tüfekle vurarak öldürdü Son Dakika: Kahramanmaraş'ta yangın söndürme uçağı bilinmeyen nedenle düştü! 15:13 Son Dakika: Kahramanmaraş'ta yangın söndürme uçağı bilinmeyen nedenle düştü!
Taksim'de sert müdahale! Zabıtanın seyyar satıcı kadına uçan tekme attığı anlar kameraya yansıdı 15:00 Taksim'de sert müdahale! Zabıtanın seyyar satıcı kadına uçan tekme attığı anlar kameraya yansıdı İran sınırında Mehmetçik'ten gelen cevap Bakan Akar'ı memnun etti: Biz buradayken kimse ülkemize giremez 14:53 İran sınırında Mehmetçik'ten gelen cevap Bakan Akar'ı memnun etti: Biz buradayken kimse ülkemize giremez Aşk hayatı çalkantılı olan Hakan Sabancı, bu sefer de model Elif Aksu ile görüntülendi 13:47 Aşk hayatı çalkantılı olan Hakan Sabancı, bu sefer de model Elif Aksu ile görüntülendi
Suriyeli grup ile kavgada ağır yaralanan Ali yaşananları anlattı: Küfürlü konuşunca uyarmak istedik, tehdit edip bıçakla saldırdılar 13:09 Suriyeli grup ile kavgada ağır yaralanan Ali yaşananları anlattı: Küfürlü konuşunca uyarmak istedik, tehdit edip bıçakla saldırdılar Cinayetten suçlaması ile tutuklandı, beraatı sonrası cinayete kurban gitti 11:33 Cinayetten suçlaması ile tutuklandı, beraatı sonrası cinayete kurban gitti

Son Dakika Haberleri
15:49 İlk bölümü ile ekranlarda olacak Bülent Ersoy ve Mustafa Keser'in programı sel nedeniyle ertelendi
15:42 Kahramanmaraş'ta düşen uçak sonrası köylüler yetkililere: Uçak düştü hanımefendi uçak
15:35 Kadın Voleybol Takımı'nın parlayan yıldızı Ebrar Karakurt'un kız arkadaşıyla yaptığı paylaşım büyük beğeni topladı
15:31 Şiddet uygulayan kocasını pompalı tüfekle vurarak öldürdü
15:12 Son Dakika: Kahramanmaraş'ta yangın söndürme uçağı bilinmeyen nedenle düştü!
15:11 Diagne, taraftarlara seslendi: Lütfen beni sevin
15:05 Son Dakika! Okullar açılıyor mu? Milli Eğitim Bakanlığı, yüz yüze eğitim için 81 ile yazı gönderdi: Okulları hazır hale getirin
14:54 Galatasaray Başkanı Burak Elmas sözünü yerine getiriyor! Kulübe 100 milyon dolar verecek sponsoru buldu
14:52 İran sınırında Mehmetçik'ten gelen cevap Bakan Akar'ı memnun etti: Biz buradayken kimse ülkemize giremez
14:07 Real Madrid Başkanı Perez'in ilginç düşleri bitmiyor! Takımı İngiltere Ligi'ne taşımak istiyor
İlk bölümü ile ekranlarda olacak Bülent Ersoy ve Mustafa Keser'in programı sel nedeniyle ertelendi İlk bölümü ile ekranlarda olacak Bülent Ersoy ve Mustafa Keser'in programı sel nedeniyle ertelendi         
15:50
Kadın Voleybol Takımı'nın parlayan yıldızı Ebrar Karakurt'un kız arkadaşıyla yaptığı paylaşım büyük beğeni topladı Kadın Voleybol Takımı'nın parlayan yıldızı Ebrar Karakurt'un kız arkadaşıyla yaptığı paylaşım büyük beğeni topladı         
15:35
Baba dehşeti! Oğlunun vücudunda sigara söndüren cani babanın 12 yıl 6 aya kadar hapsi isteniyor Baba dehşeti! Oğlunun vücudunda sigara söndüren cani babanın 12 yıl 6 aya kadar hapsi isteniyor         
15:20
Son Dakika! Okullar açılıyor mu? Milli Eğitim Bakanlığı, yüz yüze eğitim için 81 ile yazı gönderdi: Okulları hazır hale getirin Son Dakika! Okullar açılıyor mu? Milli Eğitim Bakanlığı, yüz yüze eğitim için 81 ile yazı gönderdi: Okulları hazır hale getirin         
15:05
Galatasaray Başkanı Burak Elmas sözünü yerine getiriyor! Kulübe 100 milyon dolar verecek sponsoru buldu Galatasaray Başkanı Burak Elmas sözünü yerine getiriyor! Kulübe 100 milyon dolar verecek sponsoru buldu         
14:54
Oyuncu Levent Ülgen, hakkında yapılan yalan haberlere sert çıktı: Bunu yapmak ahlaksızlık ve sorumsuzluktur Oyuncu Levent Ülgen, hakkında yapılan yalan haberlere sert çıktı: Bunu yapmak ahlaksızlık ve sorumsuzluktur         
14:43
Cinnet getiren baba dehşet saçtı! Eşi ve kız çocuğunu pompalı tüfekle öldürüp intihar etti Cinnet getiren baba dehşet saçtı! Eşi ve kız çocuğunu pompalı tüfekle öldürüp intihar etti         
13:46
Rize Valisi'nin 3.7 milyonluk makam aracı sosyal medyada gündem oldu! Yerden yere vuruyorlar Rize Valisi'nin 3.7 milyonluk makam aracı sosyal medyada gündem oldu! Yerden yere vuruyorlar         
12:17
Elçin Sangu'nun yeni imajı Sinem Kobal'a benzetildi Elçin Sangu'nun yeni imajı Sinem Kobal'a benzetildi         
11:09
Tomrukların köprüyü tıkaması sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi Tomrukların köprüyü tıkaması sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi         
10:51
Sel felaketinde korkutan rakam! Sel felaketinde korkutan rakam! "Kastamonu'da 300 ceset var" iddialarına Valilik'ten yalanlama         
10:35
Son Dakika: Karadeniz'de acı haber! Sel felaketinde can kaybı 40'a yükseldi Son Dakika: Karadeniz'de acı haber! Sel felaketinde can kaybı 40'a yükseldi         
09:02
Eğlenmeye gittiği gazinoda kız arkadaşının çalıştığını öğrendi! Öfkeden deliye dönüp mekanı kurşun yağmuruna tuttu Eğlenmeye gittiği gazinoda kız arkadaşının çalıştığını öğrendi! Öfkeden deliye dönüp mekanı kurşun yağmuruna tuttu         
08:54
Grinin 50 Tonu'nun yıldızı Dakota Johnson, yeni filmi için siyah iç çamaşırıyla kamera karşısına geçti Grinin 50 Tonu'nun yıldızı Dakota Johnson, yeni filmi için siyah iç çamaşırıyla kamera karşısına geçti         
23:42
Neredeyse kimse tanımadı! Aysun Kayacı, sessiz sedasız Türkiye'ye döndü Neredeyse kimse tanımadı! Aysun Kayacı, sessiz sedasız Türkiye'ye döndü         
23:14
Süpermarkette öpüşen kadınlar, iki çocuk babası adamın saldırısıyla neye uğradığını şaşırdı Süpermarkette öpüşen kadınlar, iki çocuk babası adamın saldırısıyla neye uğradığını şaşırdı         
21:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2021 15:54:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Diagne, taraftarlara seslendi: Lütfen beni sevin - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement