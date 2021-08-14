Diagne, taraftarlara seslendi: Lütfen beni sevin

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Takımdan ayrılması beklenen Falcao ve formsuz Mohamed, Mbaye Diagne'ye mecbur bıraktı. Senegalli forvet de kiralıktan döndükten sonra oldukça iyi performans gösterdi. Takım arkadaşlarının attığı toplarda doğru zamanda doğru yerde oldu, girdiği pozisyonları gole çevirdi. Diagne şu anda takımın birinci santrforu haline geldi. Ancak oyuncu ayrılmak istiyordu, fakat gösterdiği performans sonrası onun da fikri biraz değişti.

"SEVİLMEK İSTİYORUM"

Diagne, devam etmek için 'sevilme' şartı koştu. Senegalli oyuncu sosyal medya hesabından, "Sevilmek istiyorum. Bana saygı duymanızı istiyorum. Eğer beni gerçekten severseniz, sizin için her şeyimi veririm. Burnumu bile vermeye hazırım. Ben gerçek bir adamım. Eğer buradaysam, bu oluşturduğum kredi sayesindedir" mesajıyla taraftarlara seslendi.