Diagne tedbir amaçlı kadroda yok

Galatasaray'ın golcü futbolcusu Mbaye Diagne, son antrenmanda kasığında ağrı hissettiği için tedbir amaçlı olarak Hatayspor maçının kadrosunda yer almadı.
Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda Süper Lig'in yeni ekiplerinden Hatayspor ile hazırlık maçında karşı karşıya gelirken, Senegalli futbolcu Mbaye Diagne kadroda yer almadı. Diagne'nin son antrenmanda kasığında ağrı hissettiği için tedbir amaçlı olarak müsabakasının kadrosunda bulunmadığı ifade edildi. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 03.09.2020 16:58 - Kaynak: İHA
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