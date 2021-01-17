Diagne ve Luyindama'yı eleştiren Terim'den Muslera müjdesi: Denizli maçında oynayacak - Son Dakika

Diagne ve Luyindama'yı eleştiren Terim'den Muslera müjdesi: Denizli maçında oynayacak

17.01.2021 21:41
Diagne ve Luyindama'yı eleştiren Terim'den Muslera müjdesi: Denizli maçında oynayacak, System.String[]

Derbi mücadelesinde Beşiktaş'a 2-0 mağlup olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, maçın ardından açıklamalarda bulundu. Diagne ve Luyindama'ya eleştirilerde bulunan Terim, taraftarların aylardır oynamasını beklediği Fernando Muslera'nın Denizlispor maçında sahada olacağını söyledi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Beşiktaş'a 2-0 yenildikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'a karşı 40 dakika 10 kişi oynamanın zor olduğunu dile getiren Terim, "10 kişi kalmak, hele hele böyle ağır bir sahada 58'de yaklaşık 40 dakika 10 kişi kalmak hiç kolay değil, hiç kolay değil. Rakibiniz Beşiktaş. Ciddi ve güçlü bir rakip. Derbilerde eksik kalmak bir teknik adamın hiç istemeyeceği bir şey" dedi.

"DIAGNE'NİN KIRMIZI KARTI DOĞRU"

Diagne'nin kırmızı kartının doğru olduğunu dile getiren Terim, "Marcao'nun geri pası hariç ciddi bir şey yaşamamıştık. Defansif manada tedbirler veya düşüncelerimiz yerli yerine oturdu. Ön alanda başarılı değildik. Bazı pozisyonlarda ya geciktik, ya vuramadık, ya doğru seçim yapamadık ama ikinci yarı tam hamle zamanı aşağı yukarı, değiştiriyordum oyuncuları. Diagne'nin kırmızı kartı akılda olan bir şey değil. Kırmızı kart, hiç itiraz yok. Kafayla gideceği yere ayakla giderse böyle oluyor. Hiç profesyonelce değil. Rakibi tebrik ediyoruz." dedi.

"LUYINDAMA'NIN HATASI AFFEDİLEMEZ"

Luyindama'nın hatasına çok üzüldüğünün altını çizen Terim, "Üzücü olan başka bir şey var. Oyunun en iyilerinden başında Luyindama geliyordu. O hata yaparak gol yedik. Ona üzüldüm. Oyunun en iyilerinden bir tanesiydi. Aboubakar ile oynamak çok kolay değil. Çok başarılıydı ama maalesef gollerdeki hataları da affedilecek cinsten değildi" şeklinde konuştu.

"MUSLERA DENİZLİ MAÇINDA SAHADA OLACAK"

Muslera'nın Denizlispor maçında sahada olacağını dile getiren Terim, "Muslera, Denizli maçında oynayacak. Bu 3 günde bir şey olmazsa, nasipse oynatmayı düşünüyorum. Santrfora gelince, santrforlarımız kırmızı kart yiyor genelde. Falcao yedi daha önce. Doğru muydu, yanlış mıydı tartışmanın manası yok. Şimdi Diagne. O yok, bu yok. Birini santrfor koyacağız. Yapacak bir şey yok. Nasıl bir şekil maça çıkaracak göreceğiz. Fakat, tabii ki bir 11 kişi çıkacağız" ifadelerini kullandı.

Diagne ve Luyindama'yı eleştiren Terim'den Muslera müjdesi: Denizli maçında oynayacak

Fatih Terim, Galatasaray, Beşiktaş, Denizli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Diagne ve Luyindama'yı eleştiren Terim'den Muslera müjdesi: Denizli maçında oynayacak - Son Dakika Spor


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