Son Dakika Haberleri: Diagne'yi Maske Sevinçleri Yaktı

Diagne'yi Maske Sevinçleri Yaktı

1 saat önce

Kasımpaşa'nın Senegalli golcüsü Mbaye Diagne, VAR yardımıyla iptal edilen golün sevincinde maske taktığı gerekçesiyle sarı kart gördü.

Diagne'yi Maske Sevinçleri Yaktı, System.String[]
Kasımpaşa'nın Senegalli golcüsü Mbaye Diagne, VAR yardımıyla iptal edilen golün sevincinde maske taktığı gerekçesiyle sarı kart gördü. Cezalı duruma düşen Diagne, ikinci yarının ilk maçı olan Çaykur Rizespor karşılaşmasında sahada olmayacak.

Spor Toto Süper Lig'de ilk devrenin son haftasında Kasımpaşa, sahasında karşılaştığı Beşiktaş'ı 4-1'lik skorla mağlup etti. Lacivert-beyazlılar, maçı farklı kazandı ancak golcüsü Diagne'yi kaybetti. 27 yaşındaki futbolcu, maçın 19. dakikasında siyah-beyazlı ağları havalandırdı. Golün ardından maske takarak sevinen başarılı futbolcu, hakem Cüneyt Çakır tarafından sarı kart ile cezalandırıldı. Sarı kart sınırına ulaşarak cezalı duruma düşen Senegalli, VAR yardımıyla golünün iptal olmasıyla birlikte de büyük hüzün yaşadı.

Deneyimli oyuncu, ligin 13. haftasında oynanan Evkur Yeni Malatyaspor maçında da 3. golü kaydettikten sonra maskeyle sevinmiş ve mücadelenin hakemi Fırat Aydınus tarafından sarı kart ile cezalandırılmıştı.

Mbaye Diagne, Beşiktaş maçında 2 gol kaydederek, ligdeki gol sayısını da 20'ye çıkarmış oldu. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 09:13 Kaynak: İHA

Çaykur Rizespor, Beşiktaş, Kasımpaşa, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Apartman Görevlisi Kadının Boğazını Kesen Fitness Hocası Tutuklandı Son Dakika! Beşiktaş Deplasmanda Kasımpaşa'ya 4-1 Mağlup Oldu

Şenol Güneş İstifa Sorusunu Cevapladı: Görevimin Başındayım! Medipol Başakşehir, Alanyaspor Engeline Takıldı: 1-1
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2018 23:07:42. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Diagne'yi Maske Sevinçleri Yaktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]