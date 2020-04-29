Diamond Challenge online gerçekleşti - Son Dakika
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Diamond Challenge online gerçekleşti

6 saat önce

Dünyanın dört bir yanındaki lise öğrencilerine girişimciliği ilk elden deneyimleme imkanı sunan ve bu sene Türkiye'de ilk kez Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) partnerliğinde İzmir'de düzenlenen Diamond Challenge programı, Covid-19 kapsamında pandemi ilan edilerek uluslararası uçuşların...

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Dünyanın dört bir yanındaki lise öğrencilerine girişimciliği ilk elden deneyimleme imkanı sunan ve bu sene Türkiye'de ilk kez Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) partnerliğinde İzmir'de düzenlenen Diamond Challenge programı, Covid-19 kapsamında pandemi ilan edilerek uluslararası uçuşların iptal olmasıyla online gerçekleşti. 10 Şubat'ta EGİAD dernek merkezinde düzenlenen Türkiye elemesinde birinci gelen özel bir kolejden Ayes Group, uygulama üzerinden gerçekleşen yarışmada Türkiye'yi başarıyla temsil etti.


Covid-19 salgını sebebiyle sanal ortamda gerçekleşen Diamond Challenge finali, 5 binden fazla lise öğrencisini içeren 766 başvuru ile başladı. Geçen seneye kadar yaklaşık 600 başvurunun geldiği Diamond Challenge programına bu sene rekor katılım gerçekleşmiş oldu. Liseler arasında profesyonel iş geliştirme ve ağ oluşturma etkinliği olarak dünya organizasyonlarında birinci sırada yer alan zirveye, geçtiğimiz yıl 21 ülke ve 18 eyaletten 58 ekip katılırken bu sene 30 ülke ve 18 eyaletten 73 yarı finalist katılım gösterdi.


Türkiye ilk kez temsil edildi


Telefon üzerinden elektrik, su, doğal gaz faturalarına ve tüketimlerine anında erişilebilecek bir uygulama oluşturarak Türkiye elemelerinde birinci gelen özel bir kolejden Ayes Group, online katıldığı finalde Türkiye'yi başarıyla temsil etti. Selin Sayıner, Arda Akbulak, Yaman İldem ve Eda Balcıoğlu'ndan oluşan grup, Türkiye'nin ilk defa katıldığı uluslararası liselerarası girişimcilik yarışmasına katılmaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi. Ekip Diamond Challenge sonrası yaptığı ortak açıklamada, "Bizim için çok önemli bir başarıydı. Özellikle 31 grup arasından 1. seçilerek, ülkemizi Amerika'daki University of Delaware'ın düzenlediği Diamond Challenge'da temsil etmek asla unutamayacağımız bir deneyim oldu. Henüz lisedeyken girişimcilik ekosistemini etkin kullanma, finansal analiz, fizibilite aşamaları, pazar analizi gibi iş planlamasının önemli yapıtaşlarını öğrenme fırsatına sahip olduk. Yaklaşık dört aylık süreçte her hafta EGİAD ile beraber toplantılara katıldık. Toplantılarımız boyunca sunumumuzun üstünden geçerek, ürünümüzü nasıl kullanıcılara daha rahat ulaştırabileceğimiz konusunda çalışmalar yaptık. Ülkemizin ve tüm dünyanın içinde bulunduğu bu zorlu süreçte ürünümüzü ve sunumumuzu her gün geliştirmeye devam ederek ilk defa sanal ortamda gerçekleştirilen Diamond Challenge finallerine en iyi şekilde hazırlandık. Finallerde, Instagram'da tasarım sistemlerinden sorumlu Hazel Jennings, sosyal girişimci Sarah Hernholm, SAP firmasının Global İş Geliştirme bölümünün başkan vekili Mitchell Kick gibi iş dünyasının önemli girişimcilerinin tecrübelerinden yararlanma fırsatına sahip olduk. Akıllı sayaçlarla çalışan su, elektrik ve doğalgaz faturalarını kullanıcıların anında görebilmelerini sağlayan mobil uygulamamız jürinin de beğenisini topladı. Ülkemizi dünyanın önde gelen girişimcilik yarışmasında ilk kez temsil etmekten çok büyük onur duyduk. Önümüzdeki sene üniversite hayatımıza başlarken de bizi bir adım öne taşıyacağını düşündüğümüz bu yarışmanın bize büyük bir tecrübe kazandırdığına inanıyoruz. Bize bu değerli fırsatı verdiği için okulumuz kolejimiz ve EGİAD'a çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.


"Girişimcilik kültürü okullarda aşılanmaya başlanmalı"


EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Aslan ise, Ege Genç İş İnsanları Derneği olarak 2011 yılından bu yana girişimcilik konusunu gündemde tuttuklarına dikkat çekerek, "Girişimcilik üzerine her geçen yıl farklı projeler ilave ederek farkındalık oluşturmaya, eğitimler vermeye, hem girişimcilik hem de melek yatırımcılık kavramlarının yayılımını sağlamaya yönelik faaliyetler yapmaya devam ediyoruz. Girişimciliğe ayrılan devlet destekleri son yıllarda artış gösterdi. Girişimcilik kültürü okullardan başlayarak aşılanmalı. Yaptığımız etkinliklerin birçoğunda biz STK olarak bu görevi seve seve üstleniyoruz. Böylesi büyük bir etkinliğin Türkiye bacağını yürütmek ise kurumumuz açısından ayrıca gurur verdi" dedi.


"Genç yaşta deneyimleme fırsatı buldular"


Ayes Groub Okul Mentoru ve Matematik Öğretmeni Dr. Ceki Franko da Diamond Challenge ve benzeri uluslararası yarışmaların ülkemizde düzenlenmesinin, öğrencilerin keşfedici, araştırmacı ve sorgulayan bireyler olmalarına katkı sağladığını belirterek, "Aynı zamanda takım çalışması, iletişim ve eleştirel düşünme becerilerinin gelişmesine yardımcı olmaktadır. Öğrencilerimiz okulda edindikleri teorik bilgileri, iş hayatında nasıl uygulayabileceklerini genç yaşta deneyimleme fırsatı buldular. Uzun vadede ticarileşebilecek projelerini hayata geçirebilmek için alanında lider kişi ve firmalarla ortaklaşa çalışma fırsatı elde ettiler" diye konuştu. - İZMİR

Türkiye, İzmir, Genç, Ege, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.04.2020 10:59 Kaynak: İHA


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