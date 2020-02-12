Diamond Princess yolcu gemisinde 39 koronavirüs vakası daha: Toplam 174 hasta - Son Dakika
Son Dakika Dünya Diamond Princess yolcu gemisinde 39 koronavirüs vakası daha: Toplam 174 hasta - Son Dakika Dünya

Diamond Princess yolcu gemisinde 39 koronavirüs vakası daha: Toplam 174 hasta

6 saat önce

Japonya'nın Yokohama Limanı'nda karantinaya alınan yolcu gemisi Diamond Princess'te 39 koronavirüs vakası daha görüldü. Böylece lüks gemideki toplam hasta sayısı 174'e çıktı.

Diamond Princess yolcu gemisinde 39 koronavirüs vakası daha: Toplam 174 hasta, System.String[]

Japonya'nın Yokohama Limanı'nda karantinaya alınan yolcu gemisi Diamond Princess'te 39 koronavirüs vakası daha görüldü. Böylece lüks gemide görülen toplam hasta sayısı 174'e çıktı.


Diamond Princess'in karantina memurlarından birinde de koronavirüse rastlandı. Japonya Sağlık Bakanı Katsunobu Kato, "53 yeni test sonucundan 39'u pozitif çıktı." dedi. Kato, hastaneye kaldırılan yolculardan 4'ünün durumunun ağır olduğunu sözlerine ekledi.

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Japonya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 12:45 
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