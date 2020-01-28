Diana Taurasi, Kobe Bryant'ı anlatırken gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika
Son Dakika Spor Diana Taurasi, Kobe Bryant'ı anlatırken gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika Spor

Diana Taurasi, Kobe Bryant'ı anlatırken gözyaşlarına boğuldu

6 saat önce

WNBA takımlarından Phoenix Mercury'da forma giyen Diana Taurasi, 13 yaşındaki kızı Gianna ile birlikte helikopter kazasında hayatını kaybeden NBA efsanesi Kobe Bryant hakkında verdiği röportaj sırasında gözyaşlarını tutamadı.

Diana Taurasi, Kobe Bryant'ı anlatırken gözyaşlarına boğuldu, System.String[]

WNBA takımlarından Phoenix Mercury'da forma giyen Diana Taurasi, 13 yaşındaki kızı Gianna ile birlikte helikopter kazasında hayatını kaybeden NBA efsanesi Kobe Bryant hakkında verdiği röportaj sırasında gözyaşlarını tutamadı.


Kobe Bryant'ın ölümünden bir hafta önce NBA'de oynayabilecek kadın basketbolcular arasında gösterdiği 37 yaşındaki Taurasi, ESPN'e verdiği röportajda "Onun savaşçı kişiliği şehir için büyük anlam taşıyordu. Sanırım herkes onun bu kişiliğinden etkilendi. O da herkese bunun doğru olduğunu bir şekilde gösterdi. Çok ortak noktamız vardı. Basketbola bakış açımız, basketbol oynama şeklimiz. Bu zorlama ile olmadı. Doğal bir ilişkiydi" dedi.


class="twitter-tweet">


Ülkemizde F.Bahçe

ve G. Saray formaları giyen Diana Taurasi Kobe Bryant'ı anlatırken

gözyaşlarına boğuldu:


"Onun savaşçı kişiliği şehir

için büyük anlam taşıyordu. Sanırım herkes onun bu kişiliğinden

etkilendi."

href="https://ads.sondakika.com/redir.asp?tur=habericilink&url=https://t.co/K1F8urPFrX">pic.twitter.com/K1F8urPFrX


Spor Arena (@sporarena)

href="https://ads.sondakika.com/redir.asp?tur=habericilink&url=https://twitter.com/sporarena/status/1222067394903973888'ref_src=twsrc^tfw">January

28, 2020


Phoenix Mercury, Kobe Bryant, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 12:02 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Kobe Bryant'ın hayatını kaybettiği helikopter kazasında 3 kişinin cesedine ulaşıldı
Luis Figo'dan tepki çeken Kobe Bryant paylaşımı Kobe Bryant'ın eşiyle yaptığı anlaşma, ölümünden 2 gün sonra ortaya çıktı Reggio Emilia Belediye Başkanı, Kobe Bryant'ın ismini bir meydana vereceklerini söyledi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2020 18:29:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Diana Taurasi, Kobe Bryant'ı anlatırken gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]