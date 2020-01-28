Diana Taurasi, Kobe Bryant'ı anlatırken gözyaşlarına boğuldu

WNBA takımlarından Phoenix Mercury'da forma giyen Diana Taurasi, 13 yaşındaki kızı Gianna ile birlikte helikopter kazasında hayatını kaybeden NBA efsanesi Kobe Bryant hakkında verdiği röportaj sırasında gözyaşlarını tutamadı.



Kobe Bryant'ın ölümünden bir hafta önce NBA'de oynayabilecek kadın basketbolcular arasında gösterdiği 37 yaşındaki Taurasi, ESPN'e verdiği röportajda "Onun savaşçı kişiliği şehir için büyük anlam taşıyordu. Sanırım herkes onun bu kişiliğinden etkilendi. O da herkese bunun doğru olduğunu bir şekilde gösterdi. Çok ortak noktamız vardı. Basketbola bakış açımız, basketbol oynama şeklimiz. Bu zorlama ile olmadı. Doğal bir ilişkiydi" dedi.