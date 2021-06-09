"Diaspora Uluslararası Kısa Film Festivali", 27 Ağustos'ta başlayacak - Son Dakika

Tarihsel süreç içerisinde farklılaşan ve çeşitlenen diaspora topluluklarını, sinemanın sanatsal üretim gücüyle birlikte yansıtma hedefiyle yola çıkan "Diaspora Uluslararası Kısa Film Festivali"nin başvuruları başladı.

Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) kurumsal iş ortaklığında, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün destekleriyle gerçekleştirilecek festival, 27-29 Ağustos tarihleri arasında Atlas Sineması'nda düzenlenecek.

Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı organizasyonunda bu yıl ilk kez yapılan festival, hem Türkiye'nin hem de diasporaların ve diaspora topluluklarının bulundukları ülkelerin kültür ve sanat hayatına yeni bir bakış açısı getirmeyi amaçlıyor.

Son başvuru tarihi 30 Temmuz olarak belirlenen festival, bu anlamda farklı kültürlerin gelenek ve göreneklerini diaspora sinemasının kendine özgü motifleriyle sinemaseverlere gösterme fırsatı sunacak.

Diaspora toplumlarının bulundukları ülkelerde sürdürdüğü hayatı gerçekçi ve sanatsal olarak ekrana yansıtabilecek kısa film başvurularının kabul edileceği festivale, 1 Ocak 2020 tarihinden sonra tamamlanmış olan kısa filmler başvurabilecek.

Yaklaşık 20 dakikayı aşmayan, kurmaca, animasyon ve deneysel türdeki kısa filmlerin katılabileceği festivale alınan başvurularda kimlik, çok kültürlülük, çok dillilik, çoklu aidiyet, uyum, bir arada yaşama, kültürel etkileşim, toplumsal hoşgörü, göç ve katılım gibi konulara vurgu yapan yapımlar değerlendirilmeye alınacak.

Bunun yanı sıra diaspora kavramını tehlikeye düşüren ve farklı bir bakış açısıyla yaklaşan, ırkçılık, ayrımcılık ve yabancı düşmanlığına dikkat çekerek farkındalık yaratmaya yönelik kısa filmler de başvuru sürecinde değerlendirilecek.

Diaspora Uluslararası Kısa Film Festivali'ne başvuru yapacak kısa filmler için iki farklı yarışma kategorisi bulunuyor.

Türkçe haricinde bir dilde çekilen diaspora temalı filmlerin başvurabileceği "Yabancı Dilde Filmler Yarışması Kategorisi"nde En İyi Film Ödülü'nü kazanan film 5000, Jüri Özel Ödülü'nü kazanan film 2500, En İyi İkinci Film Ödülü'nü kazanan film 1500 ve En İyi Üçüncü Film Ödülü'nü kazanan film ise 1000 avro para ödülünün sahibi olacak.

Türkçe veya Türkçe lehçelerinde çekilen filmlerin başvurabileceği "Türkçe Konuşan Filmler Yarışma Kategorisi"nde de En İyi Film Ödülü'ne 5000, TRT Özel Ödülü'ne 2500, En İyi İkinci Film 1500 ve En İyi Üçüncü Film Ödülü'nü kazanan filmeyse 1000 avro para ödülü takdim edilecek.

Festival hakkında detaylı bilgiye "diasporafilmfestival.com" adresinden alınabiliyor.