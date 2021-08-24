Üye Girişi
"Diaspora Uluslararası Kısa Film Festivali" 27 Ağustos'ta başlıyor - Son Dakika

"Diaspora Uluslararası Kısa Film Festivali" 27 Ağustos'ta başlıyor

24.08.2021 17:07

Diaspora topluluklarını, sinemanın sanatsal üretim gücüyle birlikte yansıtma hedefiyle düzenlenen "Diaspora Uluslararası Kısa Film Festivali", 24 filmlik bir dünya seçkisi sunacak.

Diaspora topluluklarını, sinemanın sanatsal üretim gücüyle birlikte yansıtma hedefiyle düzenlenen "Diaspora Uluslararası Kısa Film Festivali", 24 filmlik bir dünya seçkisi sunacak.

Anadolu Ajansının Global İletişim Ortaklığında, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından hayata geçirilen festival, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü desteği, TRT kurumsal iş ortaklığı ve Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı organizasyonuyla yapılacak.

Atlas Sineması'nda farklı coğrafyaların dikkat çeken diaspora hikayelerini sinemaseverlerle buluşturacak festivale, ilk yılında 6 kıtadan 3 bin 123 film gönderildi, 24 film finalist oldu.

Diaspora toplumların ortak konularını, hayata tutunma çabalarını, farklı ülkelerde farklı kökenlere mensup diasporaların benzeşen hayatlarını gösterecek etkinlikte film seçkisinin yanı sıra yan etkinlikler de gerçekleştirilecek.

Türkçe Konuşan Filmler Yarışma Kategorisi'nde En İyi Filme 5000 avro verilecek

Türkçe veya Türkçe lehçelerinde çekilen yapımların yer aldığı "Türkçe Konuşan Filmler" kategorisinde jüri üyelerinin değerlendirmesi sonucu seçilecek en iyi filme 5 bin avroluk ödül verilecek. "TRT Özel Ödülü"nü kazanan film 2 bin 500 avro, "En İyi İkinci Film Ödülü"nü kazanan yapım ise 1500 avroluk ödülün sahibi olacak.

"En İyi Film Ödülü" için Nazim Şerbetov'un "28", Çağıl Bocut'un "Brigitte Bardot", Gülden Gevher Öz ve Olcay Seda Özaltan'ın "Cennet", Cemalettin Baş'ın "Düğün Fotoğrafı", Roman Hodel'in "Hakem", Yasemin Demirci'nin "İklim Değişimi", Sami Morhayim'in "Susam", Sezer Salihi'nin "Temmuz", Doğuş Özokutan'ın "Teslimat", Hüseyin Aydın Gürsoy'un "Toz Olmak", Emir Külal Haznevi'nin "Yüksek İrtifa ya da Şeylerin Tuhaflığı", Hatip Karabudak'ın ise "Zamanın Rengi" adlı yapımları yarışacak.

"Yabancı Dilde Filmler" kategorisinde ise Mahdi Fleifel'in "3 Logical Exits", Malaz Usta'nın "A Year in Exile", Jason Park'ın "Bj's Mobile Gift Shop", Sandra Desmazieres'in "Flowing Home", Morad Mostafa'nın "Henet Ward", Viv Li'nin "I Don't Feel At Home Anywhere Anymore", Shahi Derky'nin "Leftovers", Maximilian Badier ve Rosenthal'in "Malabar", Denise Fernandes'in "Nha Mila", Florence Bamba'nın "Number 10", Rikke Gregersen'in "Tha Affected", Natalia Luque'nun "The Virgin, The Old Lady, The Journey" filmleri yer alıyor.

Kategoride jürinin değerlendirmesi sonucu "En İyi Film" 5 bin avro ile ödüllendirilirken, "Jüri Özel Ödülü" 2 bin 500, "En İyi İkinci Film Ödülü" ise 1500 avro olarak takdim edilecek.

Filmler "Seyirci Ödülü" için de yarışacak

Festivalde yer alan tüm filmler salon gösterimlerin yanı sıra "festivalscope.com" adresinden çevrim içi olarak erişime açılacak. Filmleri izleyen sinemaseverler, "diasporafilmfestival.com" adresinde verecekleri oylarla 500 avroluk "Seyirci Ödülü"nü kazanan filmi belirleyecek.

Jüri, yönetmen Anthony Nti, Asya Dünya Film Festivali Direktörü Asel Sherniyazova, Bakü Uluslararası Kısa Film Festivali Direktörü Fehruz Shamiyev, Saraybosna Film Merkezi Direktörü Ines Tanovic, yönetmen Nariman Aliev, yazar ve yapımcı Samed Karagöz'den oluşuyor.

Tüm gösterimlerin ücretsiz olacağı etkinlikte, salonlarda dezenfeksiyona yeterince zaman ayırmak amacıyla günde üç seans gösterim yapılacak.

Kovid-19 önlemlerine uygun gerçekleştirilecek festival 29 Ağustos'ta sona erecek.

Film Festivali, Festival, Turizm, Film, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Diaspora Uluslararası Kısa Film Festivali' 27 Ağustos'ta başlıyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Emrah'ın oğlu Tayfun Erdoğan, Gökhan Gönül'ün kardeşine sahip çıkmasına yorum yaptı: Dört dörtlük adam 17:04 Emrah'ın oğlu Tayfun Erdoğan, Gökhan Gönül'ün kardeşine sahip çıkmasına yorum yaptı: Dört dörtlük adam Evden tamir için ustaya verilen koltuğun içinden çok sayıda altın çıktı 16:55 Evden tamir için ustaya verilen koltuğun içinden çok sayıda altın çıktı Son Dakika: Taliban Sözcüsü basın toplantısında konuştu: 31 Ağustos'a kadar tüm yabancıların tahliye edilmesini istiyoruz 16:45 Son Dakika: Taliban Sözcüsü basın toplantısında konuştu: 31 Ağustos'a kadar tüm yabancıların tahliye edilmesini istiyoruz
Satın almak istediği araçta bıraktığı 75 bin lirası çalındı 16:29 Satın almak istediği araçta bıraktığı 75 bin lirası çalındı 13 yaşındaki çocuğa uygunsuz mesajlar atan akraba tutuklandı: Annenin iç çamaşırlarını çek ve bana gönder 16:22 13 yaşındaki çocuğa uygunsuz mesajlar atan akraba tutuklandı: Annenin iç çamaşırlarını çek ve bana gönder Asılan onlarca uyarı ve tabela hiç bir işe yaramadı, 4 günde 70'den fazla aracın lastiği patladı 16:09 Asılan onlarca uyarı ve tabela hiç bir işe yaramadı, 4 günde 70'den fazla aracın lastiği patladı
Yunanistan'ın büyük kaybı! Sevilen sanatçısı Nana Topaskou, evinde ölü olarak bulundu 15:26 Yunanistan'ın büyük kaybı! Sevilen sanatçısı Nana Topaskou, evinde ölü olarak bulundu Ece Seçkin, oyun dünyasının en popüler oyunlarını oynadı 15:12 Ece Seçkin, oyun dünyasının en popüler oyunlarını oynadı

Son Dakika Haberleri
17:10 Feci kazada takla atan araç hurdaya döndü, anne ve baba hayatını kaybetti
17:03 Emrah'ın oğlu Tayfun Erdoğan, Gökhan Gönül'ün kardeşine sahip çıkmasına yorum yaptı: Dört dörtlük adam
16:45 Son Dakika: Taliban Sözcüsü basın toplantısında konuştu: 31 Ağustos'a kadar tüm yabancıların tahliye edilmesini istiyoruz
16:40 Morutan için Sarı-Kırmızılılar'ın kasasından ne kadar çıktı? İşte tüm ayrıntılar
16:21 13 yaşındaki çocuğa uygunsuz mesajlar atan akraba tutuklandı: Annenin iç çamaşırlarını çek ve bana gönder
16:13 Olimpiu Morutan resmen sarı-kırmızılı takımda! Rumen yıldız, bu akşam İstanbul'a gelecek
15:51 Seyahat ve konaklama platformu Airbnb, 20 bin Afgan mülteciye ücretsiz konut sağlayacağının sözünü verdi
15:45 Teknik Direktör Güvenç Kurtar, yeni transfer Cicaldau'ya ödenen bonservisi hakkında konuştu: Emre Akbaba'dan ya da Arda'dan farkı ne?
15:43 Son dakika! İkitelli'de faaliyet halindeki iş yeri çöktü, olay yerine ekipler yönlendirildi
15:30 Trabzonspor ile Sivas arasında oynanan karşılaşmaya çok sayıda futbolsever aşısız ve biletsiz girmek istedi
Feci kazada takla atan araç hurdaya döndü, anne ve baba hayatını kaybetti Feci kazada takla atan araç hurdaya döndü, anne ve baba hayatını kaybetti         
17:10
Hamile sevgilisine sokakta şiddet uygulayan şahıs gözaltına alındı Hamile sevgilisine sokakta şiddet uygulayan şahıs gözaltına alındı         
17:00
Pendik'te eczacılık yapan kadının taciz davası kabusa döndü! Eşini tekme tokat dövdüler Pendik'te eczacılık yapan kadının taciz davası kabusa döndü! Eşini tekme tokat dövdüler         
16:53
Morutan için Sarı-Kırmızılılar'ın kasasından ne kadar çıktı? İşte tüm ayrıntılar Morutan için Sarı-Kırmızılılar'ın kasasından ne kadar çıktı? İşte tüm ayrıntılar         
16:41
Bakan Kasapoğlu müjdeyi verdi! Gençlik ve Spor Bakanlığı'na 4 bin 346 işçi alınacak Bakan Kasapoğlu müjdeyi verdi! Gençlik ve Spor Bakanlığı'na 4 bin 346 işçi alınacak         
16:23
Olimpiu Morutan resmen sarı-kırmızılı takımda! Rumen yıldız, bu akşam İstanbul'a gelecek Olimpiu Morutan resmen sarı-kırmızılı takımda! Rumen yıldız, bu akşam İstanbul'a gelecek         
16:14
Son dakika! İkitelli'de faaliyet halindeki iş yeri çöktü, olay yerine ekipler yönlendirildi Son dakika! İkitelli'de faaliyet halindeki iş yeri çöktü, olay yerine ekipler yönlendirildi         
15:44
Eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş'tan muhalefete çağrı: Marcao'nun Kerem'e yaptığını yapmayın Eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş'tan muhalefete çağrı: Marcao'nun Kerem'e yaptığını yapmayın         
15:21
Karnı şiş gezen kadında bebek değil, kist varmış! Talihsiz kadın: Hamile gibi bir hayat yaşıyordum Karnı şiş gezen kadında bebek değil, kist varmış! Talihsiz kadın: Hamile gibi bir hayat yaşıyordum         
15:03
Son dakika! Cumhurbaşkanı: Merkez Bankası rezervimiz şu an için 109 milyar dolar seviyesinde Son dakika! Cumhurbaşkanı: Merkez Bankası rezervimiz şu an için 109 milyar dolar seviyesinde         
14:46
Çaykur Rizespor Kulübü, sponsor haberleri sonrası TFF Başkanı Nihat Özdemir'i sildi Çaykur Rizespor Kulübü, sponsor haberleri sonrası TFF Başkanı Nihat Özdemir'i sildi         
14:41
Tüm öğrencilere staj imkanı sunan Acunmedya Akademi'de diplomaları bizzat Acun Ilıcalı verdi Tüm öğrencilere staj imkanı sunan Acunmedya Akademi'de diplomaları bizzat Acun Ilıcalı verdi         
14:34
Teyzesinin kocası ile basılan kadın herkesi hayreti düşürdü Teyzesinin kocası ile basılan kadın herkesi hayreti düşürdü         
13:57
Gece kulübü önünde bıçaklanan adam, darp edilen kadını kurtarmaya çalışırken öldürülmüş Gece kulübü önünde bıçaklanan adam, darp edilen kadını kurtarmaya çalışırken öldürülmüş         
13:11
İş yeri adresinin kolaylıkla bulunması için çatıya klasik otomobil yerleştirdi İş yeri adresinin kolaylıkla bulunması için çatıya klasik otomobil yerleştirdi         
12:11
Biri lüks tercih ederken diğeri antikadan şaşmadı! İkisi de belediyede makam aracı olarak kullanılıyor Biri lüks tercih ederken diğeri antikadan şaşmadı! İkisi de belediyede makam aracı olarak kullanılıyor         
11:36
Suriyeli uyruklu şahıs, Suriyeli uyruklu şahıs, "Bavulunu topla, köye dönme zamanı" yorumuna karşılık, "Bence biz sizi göndereceğiz. Siz gideceksiniz" cevabını verdi         
10:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.08.2021 17:18:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: "Diaspora Uluslararası Kısa Film Festivali" 27 Ağustos'ta başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement