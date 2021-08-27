Diaspora Uluslararası Kısa Film Festivali'nde, "Gitme Kal Bu Şehirde: Diaspora Sineması" söyleşisi gerçekleşti - Son Dakika

Diaspora topluluklarını, sinemanın sanatsal üretim gücüyle birlikte yansıtma hedefiyle düzenlenen "Diaspora Uluslararası Kısa Film Festivali"nde etkinlikler başladı.

Festivalin ilk gününde "Gitme Kal Bu Şehirde: Diaspora Sineması" başlıklı söyleşi gerçekleştirildi.

Akademi Beyoğlu'nda yapılan söyleşide sinema yazarı Rıza Oylum, yönetmen ve oyuncu Haluk Piyes ile yönetmen Maryna Er Gorbach yer aldı.

İlk konuşmayı yapan Rıza Oylum, daha önce "Gitme Kal Bu Şehirde" başlıklı yazısı olduğuna değinerek, "Kalmanın biraz önemiyle ilgili bu aslında. Diasporanın her gidişi biraz insanda bir şeyler eksiltiyor gibi geliyor." dedi.

Diasporanın tanımını herhangi bir ulusun yurdundan ayrılmış kolu olarak açıklayan Oylum, bunun yurt için sorunlu bir durum olduğuna belirtti.

Haluk Piyes de kendisinin Almanya özelinde tecrübeleri bulunduğuna değinerek, "Özellikle sinema alanında bizleri temsil etmeyen yapımların olduğunu görüyoruz. Çoğunlukla belli tiplerin üzerinden klişelerin sürekli işlendiğini görüyoruz." diye konuştu.

Bu durumun kendilerine bir görev yüklediğine işaret eden Piyes, "Bununla mücadele etmeliyiz, kendi hikayelerimizi anlatmalıyız. Kültürel hegemonyanın kullandığı en etkili silah medya. Sonuçta ben de bu durumdan dertli birisi olarak bilinçli bir şekilde bu sektöre girdim." ifadelerini kullandı.

Maryna Er Gorbach ise filmlerde anlatmak istediği konulara odaklandığını dile getirerek, "Evde konuşmaya başladığımız bir konu aşağı yukarı 1 ay sürüyor ve bitmeyip devam ediyorsa ondan dramatoloji oluşturmaya başlıyoruz ve senaryo yazmaya başlıyoruz." dedi.

"Omar ve Biz" filminde mültecilik konusunu çözmeye çalışmadıklarını belirten Gorbach, "Orada daha çok bizi etkileyen bir konuyu ele almak istedik yoksa tek hedefimiz bütün dünyanın mülteciler hakkında yargısını değiştirmek değildi." diye konuştu.

Anadolu Ajansının Global İletişim Ortaklığında, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından hayata geçirilen festival, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü desteği, TRT kurumsal iş ortaklığı ve Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı organizasyonuyla yapılıyor.

Filmler "Seyirci Ödülü" için de yarışacak

Festivalde yer alan tüm filmler salon gösterimlerin yanı sıra "festivalscope.com" adresinden çevrim içi olarak erişime açıldı. Filmleri izleyen sinemaseverler, "diasporafilmfestival.com" adresinde verecekleri oylarla 500 avroluk "Seyirci Ödülü"nü kazanan filmi belirleyecek.

Jüri, yönetmen Anthony Nti, Asya Dünya Film Festivali Direktörü Asel Sherniyazova, Bakü Uluslararası Kısa Film Festivali Direktörü Fehruz Shamiyev, Saraybosna Film Merkezi Direktörü Ines Tanovic, yönetmen Nariman Aliev, yazar ve yapımcı Samed Karagöz'den oluşuyor.

Tüm gösterimlerin ücretsiz olacağı etkinlikte, salonlarda dezenfeksiyona yeterince zaman ayırmak amacıyla günde üç seans gösterim yapılacak.

Kovid-19 önlemlerine uygun gerçekleştirilecek festival, 29 Ağustos'ta sona erecek.