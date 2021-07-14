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Diaspora Uluslararası Kısa Film Festivali'ne başvurular başladı - Son Dakika

Diaspora Uluslararası Kısa Film Festivali'ne başvurular başladı

14 Temmuz 2021 Çarşamba 11:59
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Diaspora topluluklarını, sinemanın sanatsal üretim gücüyle birlikte yansıtma hedefiyle 27-29 Ağustos'ta Atlas Sineması'nda düzenlenecek Diaspora Uluslararası Kısa Film Festivali'nin başvuruları 30 Temmuz'a kadar yapılabilecek.

Diaspora topluluklarını, sinemanın sanatsal üretim gücüyle birlikte yansıtma hedefiyle 27-29 Ağustos'ta Atlas Sineması'nda düzenlenecek Diaspora Uluslararası Kısa Film Festivali'nin başvuruları 30 Temmuz'a kadar yapılabilecek.

Festival, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortaklığında, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı organizasyonuyla bu yıl ilk kez düzenlenecek.

Hem Türkiye hem de diasporaların ve ilgili topluluklarının bulundukları ülkelerin kültür ve sanat hayatına yeni bir bakış açısı getirilmesi amacıyla yapılacak festival, sinema ve sanatın toplumlar üstündeki birleştirici gücünü ortaya koyacak.

Diaspora toplumlarına ait olan, özellikle şimdinin genç, geleceğin ise önemli ve etkili sinemacılarını 27-29 Ağustos'ta buluşturacak festivale başvurular 30 Temmuz'a kadar yapılabilecek.

"Uluslararası düzeyde, kapsayıcı ve kucaklayıcı bir etkinlik olacağı inancındayız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen YTB ve Diaspora Uluslararası Kısa Film Festivali Başkanı Abdullah Eren, festivalin bulundukları yere uyum sağlamaya ve geldikleri yeri unutmamaya çalışan insanların hikayelerini de konu edineceğini belirtti.

Eren, "Sanatın en etkili biçimde kullanılabildiği mecralardan biri olan sinema sektöründe diasporaların ortak değerlerini ve farklılıklarını ortaya koyacak biçimde, YTB olarak uluslararası düzeyde bir Diaspora Kısa Film Festivali tertip etmek için yola çıkıyoruz. Uluslararası düzeyde, kapsayıcı ve kucaklayıcı biçimde gerçekleştirilecek bir etkinlik olacağı inancındayız." ifadelerini kullandı.

Festival Direktörü Emrah Kılıç ise Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı organizasyonu ile bu yıl ilk kez gerçekleştirilecek festival hakkında bilgiler verdi.

Kılıç, YTB'nin diaspora toplumları için uluslararası bir kısa film festivalle özellikle genç sinemacılara bir platform sunma isteğini çok değerli bulduğunu belirterek, "Önemli misyonları olan yeni bir festivalin doğuş sürecinde, Boğaziçi Kültür ve Sanat Vakfı olarak da tüm tecrübemizle yer almaktan dolayı heyecan duyuyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Yarışma kategorileri ve ödüller

Festivalin Yabancı Dilde Filmler Yarışması Kategorisi'nde En İyi Film Ödülü'nü kazanan film 5 bin avro, Jüri Özel Ödülü'nü kazanan film 2 bin 500 avro, En İyi İkinci Film Ödülü'nü kazanan film 1500 avro ve En İyi Üçüncü Film Ödülü'nü kazanan film ise 1000 avro para ödülünün sahibi olacak.

Türkçe veya Türkçe lehçelerinde çekilen filmlerin başvurabileceği Türkçe Konuşan Filmler Yarışma Kategorisi'nde ise En İyi Film Ödülü'nü kazanan film 5 bin avro, TRT Özel Ödülü'nü kazanan film 2 bin 500 avro, En İyi İkinci Film Ödülü'nü kazanan film 1500 avro ve En İyi Üçüncü Film Ödülü'nü kazanan film ise 1000 avro para ödülünün sahibi olacak.

Kurmaca, animasyon ve deneysel türdeki 20 dakikayı aşmayan kısa filmlerin katılabileceği festivale başvurularda kimlik, çok kültürlülük, çok dillilik, çoklu aidiyet, uyum, bir arada yaşama, kültürel etkileşim, toplumsal hoşgörü, göç ve katılım gibi konulara vurgu yapan yapımlar değerlendirilmeye alınacak.

Bu yıl ilki düzenlenecek olan festivale, 30 Temmuz'a kadar "www.diasporafilmfestival.com" resmi internet sitesinden başvurular yapılabilecek.

Film Festivali, Kısa Film, Diaspora, Film, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Diaspora Uluslararası Kısa Film Festivali'ne başvurular başladı - Son Dakika


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