Üye Girişi
Diaspora Uluslararası Kısa Film Festivali'ne başvurular başladı - Son Dakika

Diaspora Uluslararası Kısa Film Festivali'ne başvurular başladı

18.07.2021 16:36
Diaspora Uluslararası Kısa Film Festivali'ne başvurular başladı, System.String[]

Diaspora topluluklarını, sinemanın sanatsal üretim gücüyle birlikte yansıtma hedefiyle 27-29 Ağustos'ta Atlas Sineması'nda düzenlenecek Diaspora Uluslararası Kısa Film Festivali'nin başvuruları 30 Temmuz'a kadar yapılabilecek.

Diaspora topluluklarını, sinemanın sanatsal üretim gücüyle birlikte yansıtma hedefiyle 27-29 Ağustos'ta Atlas Sineması'nda düzenlenecek Diaspora Uluslararası Kısa Film Festivali'nin başvuruları 30 Temmuz'a kadar yapılabilecek.

Festival, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortaklığında, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı organizasyonuyla bu yıl ilk kez düzenlenecek.

Hem Türkiye hem de diasporaların ve ilgili topluluklarının bulundukları ülkelerin kültür ve sanat hayatına yeni bir bakış açısı getirilmesi amacıyla yapılacak festival, sinema ve sanatın toplumlar üstündeki birleştirici gücünü ortaya koyacak.

Diaspora toplumlarına ait olan, özellikle şimdinin genç, geleceğin ise önemli ve etkili sinemacılarını 27-29 Ağustos'ta buluşturacak festivale başvurular 30 Temmuz'a kadar yapılabilecek.

"Uluslararası düzeyde, kapsayıcı ve kucaklayıcı bir etkinlik olacağı inancındayız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen YTB ve Diaspora Uluslararası Kısa Film Festivali Başkanı Abdullah Eren, festivalin bulundukları yere uyum sağlamaya ve geldikleri yeri unutmamaya çalışan insanların hikayelerini de konu edineceğini belirtti.

Eren, "Sanatın en etkili biçimde kullanılabildiği mecralardan biri olan sinema sektöründe diasporaların ortak değerlerini ve farklılıklarını ortaya koyacak biçimde, YTB olarak uluslararası düzeyde bir Diaspora Kısa Film Festivali tertip etmek için yola çıkıyoruz. Uluslararası düzeyde, kapsayıcı ve kucaklayıcı biçimde gerçekleştirilecek bir etkinlik olacağı inancındayız." ifadelerini kullandı.

Festival Direktörü Emrah Kılıç ise Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı organizasyonu ile bu yıl ilk kez gerçekleştirilecek festival hakkında bilgiler verdi.

Kılıç, YTB'nin diaspora toplumları için uluslararası bir kısa film festivalle özellikle genç sinemacılara bir platform sunma isteğini çok değerli bulduğunu belirterek, "Önemli misyonları olan yeni bir festivalin doğuş sürecinde, Boğaziçi Kültür ve Sanat Vakfı olarak da tüm tecrübemizle yer almaktan dolayı heyecan duyuyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Yarışma kategorileri ve ödüller

Festivalin Yabancı Dilde Filmler Yarışması Kategorisi'nde En İyi Film Ödülü'nü kazanan film 5 bin avro, Jüri Özel Ödülü'nü kazanan film 2 bin 500 avro, En İyi İkinci Film Ödülü'nü kazanan film 1500 avro ve En İyi Üçüncü Film Ödülü'nü kazanan film ise 1000 avro para ödülünün sahibi olacak.

Türkçe veya Türkçe lehçelerinde çekilen filmlerin başvurabileceği Türkçe Konuşan Filmler Yarışma Kategorisi'nde ise En İyi Film Ödülü'nü kazanan film 5 bin avro, TRT Özel Ödülü'nü kazanan film 2 bin 500 avro, En İyi İkinci Film Ödülü'nü kazanan film 1500 avro ve En İyi Üçüncü Film Ödülü'nü kazanan film ise 1000 avro para ödülünün sahibi olacak.

Kurmaca, animasyon ve deneysel türdeki 20 dakikayı aşmayan kısa filmlerin katılabileceği festivale başvurularda kimlik, çok kültürlülük, çok dillilik, çoklu aidiyet, uyum, bir arada yaşama, kültürel etkileşim, toplumsal hoşgörü, göç ve katılım gibi konulara vurgu yapan yapımlar değerlendirilmeye alınacak.

Bu yıl ilki düzenlenecek olan festivale, 30 Temmuz'a kadar "www.diasporafilmfestival.com" resmi internet sitesinden başvurular yapılabilecek.

Diaspora Uluslararası Kısa Film Festivali'ne başvurular başladı

Film Festivali, Kısa Film, Diaspora, Film, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Diaspora Uluslararası Kısa Film Festivali'ne başvurular başladı - Son Dakika Magazin


YORUMLAR
500

Son Dakika

Düğün hazırlığı yaptığı nişanlısını öldürüp, intihar etmişti! Ağır yaralı uzman çavuş, hayatını kaybetti 17:23 Düğün hazırlığı yaptığı nişanlısını öldürüp, intihar etmişti! Ağır yaralı uzman çavuş, hayatını kaybetti Büyükşen cinayetinden sağ kurtulan Büşra Büyükşen ilk kez konuştu: Hiç kimseye hakkımı helal etmiyorum 16:30 Büyükşen cinayetinden sağ kurtulan Büşra Büyükşen ilk kez konuştu: Hiç kimseye hakkımı helal etmiyorum Fenerbahçe taraftarını kaptan heyecanı sardı! Luiz Gustavo çılgınlığı Twitter'ı salladı 16:20 Fenerbahçe taraftarını kaptan heyecanı sardı! Luiz Gustavo çılgınlığı Twitter'ı salladı
TOGG montajı yapılan yerli otomobilin gövdesini ilk kez paylaştı: Bizi izlemeye devam edin 16:01 TOGG montajı yapılan yerli otomobilin gövdesini ilk kez paylaştı: Bizi izlemeye devam edin Lambasını tekmeledi, o anları paylaştı! Balotelli çılgınlıklarına Adana Demirspor'da da devam ediyor 15:08 Lambasını tekmeledi, o anları paylaştı! Balotelli çılgınlıklarına Adana Demirspor'da da devam ediyor Bir fotoğrafta 3 İclal Aydın var! Aradaki benzerlik takipçilerinin gözünden kaçmadı 14:56 Bir fotoğrafta 3 İclal Aydın var! Aradaki benzerlik takipçilerinin gözünden kaçmadı
Meedo'dan umduğunu bulamayan Şeyma, Acun Ilıcalı'ya sardı! Takipçileri paylaşımı yorum yağmuruna tuttu 14:32 Meedo'dan umduğunu bulamayan Şeyma, Acun Ilıcalı'ya sardı! Takipçileri paylaşımı yorum yağmuruna tuttu Galatasaray camiasında moraller düştü! Talihsizlik, sarı-kırmızılıların peşini bir türlü bırakmıyor 13:56 Galatasaray camiasında moraller düştü! Talihsizlik, sarı-kırmızılıların peşini bir türlü bırakmıyor

Son Dakika Haberleri
17:31 Vitor Pereira'nın başı kadro şişkinliği ile dertte! Fenerbahçe 15 isimle yollarını ayırmaya hazırlanıyor
17:22 Düğün hazırlığı yaptığı nişanlısını öldürüp, intihar etmişti! Ağır yaralı uzman çavuş, hayatını kaybetti
16:52 Mesut Özil'in Balmumu heykeli Türkiye'ye getirildi! Yıldız futbolcu, kendi heykeliyle fotoğrafını paylaştı
16:29 Büyükşen cinayetinden sağ kurtulan Büşra Büyükşen ilk kez konuştu: Hiç kimseye hakkımı helal etmiyorum
16:26 Gözü dönen kayınbirader av tüfeğine sarıldı, önce gelinini sonra kendini öldürdü
16:20 Fenerbahçe taraftarını kaptan heyecanı sardı! Luiz Gustavo çılgınlığı Twitter'ı salladı
16:01 TOGG montajı yapılan yerli otomobilin gövdesini ilk kez paylaştı: Bizi izlemeye devam edin
15:43 Hızını alamayan minibüs, refüje çarpıp devrildi! 3 kişi öldü, 14 kişi yaralandı
15:34 Fenerbahçe aradığını İtalya'da buldu! Parma'nın yıldızı Andreas Cornelius için görüşmelere başlandı
15:24 İstanbul'da sıcaklıklar rekor seviyeye ulaştı! Hissedilen sıcaklık 42 dereceyi buldu
Vitor Pereira'nın başı kadro şişkinliği ile dertte! Fenerbahçe 15 isimle yollarını ayırmaya hazırlanıyor Vitor Pereira'nın başı kadro şişkinliği ile dertte! Fenerbahçe 15 isimle yollarını ayırmaya hazırlanıyor         
17:31
Mesut Özil'in Balmumu heykeli Türkiye'ye getirildi! Yıldız futbolcu, kendi heykeliyle fotoğrafını paylaştı Mesut Özil'in Balmumu heykeli Türkiye'ye getirildi! Yıldız futbolcu, kendi heykeliyle fotoğrafını paylaştı         
16:52
Gözü dönen kayınbirader av tüfeğine sarıldı, önce gelinini sonra kendini öldürdü Gözü dönen kayınbirader av tüfeğine sarıldı, önce gelinini sonra kendini öldürdü         
16:26
Şeyma Subaşı eski sevgilisi Mohammed Alsaloussi'ye cevap verdi Şeyma Subaşı eski sevgilisi Mohammed Alsaloussi'ye cevap verdi         
16:10
İstanbul'da sıcaklıklar rekor seviyeye ulaştı! Hissedilen sıcaklık 42 dereceyi buldu İstanbul'da sıcaklıklar rekor seviyeye ulaştı! Hissedilen sıcaklık 42 dereceyi buldu         
15:25
Dolandırılma hikayelerinin sonu gelmiyor! 13 bin kişiyi mağdur ettiler Dolandırılma hikayelerinin sonu gelmiyor! 13 bin kişiyi mağdur ettiler         
15:05
Kurban ile sahibi arasındaki bağ herkesi duygulandırmıştı! Kurban pazarının gözdesi Kral, 26 bin 500 liraya alıcı buldu Kurban ile sahibi arasındaki bağ herkesi duygulandırmıştı! Kurban pazarının gözdesi Kral, 26 bin 500 liraya alıcı buldu         
14:49
Serel Yereli'den cesur park pozu! Dakikalar içinde binlerce beğeni yağdı Serel Yereli'den cesur park pozu! Dakikalar içinde binlerce beğeni yağdı         
14:08
Tıraş olmak için gitti, berberi canından etti! Tıraş olmak için gitti, berberi canından etti!         
13:50
Ünlü hacker grubu Anonymous'tan Sedat Peker'in o sözlerine yanıt gecikmedi: Yürü git, faşist Ünlü hacker grubu Anonymous'tan Sedat Peker'in o sözlerine yanıt gecikmedi: Yürü git, faşist         
12:44
Korktuğu son başına geldi! Genç kadın düğün hazırlığı yaptığı nişanlısı tarafından öldürüldü Korktuğu son başına geldi! Genç kadın düğün hazırlığı yaptığı nişanlısı tarafından öldürüldü         
12:40
Ataması yapılan İlçe Sağlık Müdürü'ne gönderilen çelenkte yazanlar şok etti: Çekemeyenler zil taksın Ataması yapılan İlçe Sağlık Müdürü'ne gönderilen çelenkte yazanlar şok etti: Çekemeyenler zil taksın         
11:54
Hamam sefasının sonu kanlı bitti! İşletmeci öldü, 10 kişi gözaltında Hamam sefasının sonu kanlı bitti! İşletmeci öldü, 10 kişi gözaltında         
11:11
Eş değiştirme sitesine üye olan hakimin, başkasının karısıyla cinsel ilişkiye girmek için ürettiği yöntem mide bulandırdı Eş değiştirme sitesine üye olan hakimin, başkasının karısıyla cinsel ilişkiye girmek için ürettiği yöntem mide bulandırdı         
22:47
Asma kilit fantezisi hastanede bitti! Talihsiz adamın kangren olan cinsel organı kesildi Asma kilit fantezisi hastanede bitti! Talihsiz adamın kangren olan cinsel organı kesildi         
22:01
Nihal Olçok'un Nihal Olçok'un "Lokasyon at ben gelirim" çağrısına Sedat Peker'den yanıt gecikmedi: Şeref duyarım         
12:36
Prof. Dr. Mustafa Tayar'dan kurban keseceklere çok önemli tavsiye: Eti çözüp tekrar dondurmak, buzdolabına el bombası koymak gibi Prof. Dr. Mustafa Tayar'dan kurban keseceklere çok önemli tavsiye: Eti çözüp tekrar dondurmak, buzdolabına el bombası koymak gibi         
10:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2021 17:38:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Diaspora Uluslararası Kısa Film Festivali'ne başvurular başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement