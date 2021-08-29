Üye Girişi
Diaspora Uluslararası Kısa Film Festivali'nin kapanış ve ödül töreni yapıldı - Son Dakika

Diaspora Uluslararası Kısa Film Festivali'nin kapanış ve ödül töreni yapıldı

29.08.2021 23:42
Diaspora Uluslararası Kısa Film Festivali'nin kapanış ve ödül töreni yapıldı, System.String[]

Diaspora topluluklarını, sinemanın sanatsal üretim gücüyle birlikte yansıtma hedefiyle düzenlenen "Diaspora Uluslararası Kısa Film Festivali"nin kapanış ve ödül töreni İstanbul Sinema Müzesi'nde yapıldı.

Diaspora topluluklarını, sinemanın sanatsal üretim gücüyle birlikte yansıtma hedefiyle düzenlenen "Diaspora Uluslararası Kısa Film Festivali"nin kapanış ve ödül töreni İstanbul Sinema Müzesi'nde yapıldı.

Anadolu Ajansının Global İletişim Ortaklığında, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından hayata geçirilen festival, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü desteği, TRT kurumsal iş ortaklığı ve Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı organizasyonuyla gerçekleştirildi.

Festivalin YouTube kanalından da canlı olarak yayınlanan ödül töreninde Türk diasporasının önemli sanatçıları arasında yer alan ve 2016 yılında Hollanda'nın en prestijli ödülü Edison Jazz/World'ü kazanan piyanist ve besteci Karsu sahne aldı.

"Tüm dünyada ses getirecek bir festival olacağına inanıyorum"

Tören öncesinde AA muhabirine açıklamada bulunan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Serdar Çam, etkinliğin İstanbul Sinema Müzesi'nde gerçekleştirilmiş olmasının önemine değinerek, "Dünyada yaşanan göçlerin ve göçle ilgili sorunların tartışıldığı bir ortamda diaspora merkezli ve 120 ülkeden 3 binin üzerinde katılımcının etkinliğe girmesi çok anlamlı." dedi.

Çam, festivalin bundan sonraki yıllarda çok daha farklı açılımları olacağını düşündüğünü belirterek, siyasi, ekonomik ve politik sorunların aşılmasında sanatın ve sinemanın katkılarıyla tüm dünyada ses getirecek bir festival olacağına inandığını söyledi.

"Bir başarı hikayesine imza atıyorlar"

YTB ve Diaspora Uluslararası Kısa Film Festivali Başkanı Abdullah Eren de hareketlilik, göç ve diaspora meselesinin sadece dünyanın bir bölgesini değil tamamını ilgilendirdiğine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Topluluk olarak kendi ana vatanı dışında yaşayan çok fazla millet var. Bu insanların hikayelerinin anlatılması ve daha fazla duyulması lazım. Avrupa'daki Türklerin, Almanya'da 60. yılı ve bir başarı hikayesine imza atıyorlar. Biz hem Avrupalı Türklerin hikayelerinin duyulması hem farklı diasporalar arasında iş birliğinin gelişmesi hem de kendi diasporamız içerisinde sanatın bu alanının gelişmesi için Uluslararası Diaspora Kısa Film Festivali'ni düzenlemeye karar verdik. Türk diasporasında hem sorunlarının hem başarılarının anlatıldığı bir platform olmasını amaçlıyoruz."

"Uluslararası bir film festivalini Türkiye'ye kazandırmış olacağız"

Festivalin geleneksel hale gelmesini arzu ettiklerini dile getiren Eren, festivale 120 ülkeden 3 bin 123 kısa filmle başvuru yapıldığını, finale kalan 24 filmin içinden 7 filme ise ödül verileceğini bildirdi.

Eren, Vietnam'dan Mısır'a, Sudan'dan Çin'e kadar çok sayıda ülkeden başvuru olduğunu aktararak, "Uluslararası bir film festivalini Türkiye'ye kazandırmış olacağız. Devam ettikçe de merkezine daha fazla insan hikayesini alan bir festival olacak diye düşünüyorum. Genç arkadaşlarımızı, Avrupalı Türkleri bu festivali takip etmeye davet ediyorum." şeklinde konuştu.

Diaspora Uluslararası Kısa Film Festivali Direktörü Emrah Kılıç ise festivalin konusunun özgün ve misyonu olan bir konu olduğuna işaret ederek, "İlk defa yapılması hasebiyle heyecanı ve endişeleri de vardı. Ortaya koyduğumuz enerji ve sektörün festivali kabullenmesi hem başvuru sayılarına yansıdı hem de heyecan iklimi yarattı. Birçok yetenekli ismi burada ağırlıyoruz." dedi.

Kılıç, festivalde Türkçe Konuşulan Filmler ve Yabancı Dilde Filmler olmak üzere 2 ayrı yarışma kategorisinde 3'er ödül verileceğini ifade ederek, bunlara ek olarak bir de seyircilerin oylarıyla belirlenen seyirci ödülü verileceğini söyledi.

TRT Sinema Müdürü Faruk Güven de TRT olarak Türkiye'de ve dünyada çok sayıda film festivaline destek olduklarını belirterek, Uluslararası Diaspora Film Festivali'nin stratejik öneme sahip bir festival olduğunu ifade etti.

2 farklı yarışma kategorisinde 7 farklı ödül sahiplerini buldu

Festivalin jürisinde yönetmen Anthony Nti, Asya Dünya Film Festivali Direktörü Asel Sherniyazova, Bakü Uluslararası Kısa Film Festivali Direktörü Fehruz Shamiyev, Saraybosna Film Merkezi Direktörü Ines Tanovic, Yönetmen Nariman Aliev, Yazar ve Yapımcı Samed Karagöz yer aldı.

Türkçe Konuşulan Filmler kategorisinde En İyi 2'nci Film Ödülünü "Susam" adlı filmiyle Sami Morhayim, TRT Özel Ödülünü "Hakem" adlı filmiyle Roman Hodel, En İyi Film Ödülünü ise "İklim Değişimi" adlı filmiyle Yasemin Demirci aldı.

Yabancı Dilde Filmler kategorisinde ise Sandra Desmazieres'in "Flowing Home" filmi En İyi 2'nci Film, Morad Mostafa'nın "Ward's Henna Party" filmi Jüri Özel Ödülü, Viv Li'nin "Hiçbir Yere Ait Hissetmiyorum" filmi ise En İyi Film Ödülüne layık görüldü.

Filmleri izleyen sinemaseverlerin verdiği oylarla belirlenen Seyirci Ödülünü de "Düğün Fotoğrafı" adlı filmiyle Cemalettin Baş kazandı.

Ödül törenine THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Erkin Yılmaz, TRT1 Kanal Koordinatörü Cemil Yavuz ile genç sinemacılar ve sinema sektörünün temsilcileri katıldı.

Film Festivali, Diaspora, Sinema, Film, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Diaspora Uluslararası Kısa Film Festivali'nin kapanış ve ödül töreni yapıldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kanarya seriye bağladı! Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Altay'ı 2-0 mağlup etti 23:39 Kanarya seriye bağladı! Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Altay'ı 2-0 mağlup etti Metroda utanç veren anlar! İki bacağını açıp cinsel organını çeken kadına tepki çığ gibi 23:21 Metroda utanç veren anlar! İki bacağını açıp cinsel organını çeken kadına tepki çığ gibi Bikinili pozlarını paylaşan 44 yaşındaki Ebru Şallı, kusursuz fiziğiyle gençlere adeta taş çıkarttı 23:06 Bikinili pozlarını paylaşan 44 yaşındaki Ebru Şallı, kusursuz fiziğiyle gençlere adeta taş çıkarttı
3 aracın karıştığı zincirleme kazada 13 kişi yaralandı 22:51 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 13 kişi yaralandı Fatih Terim, Cicaldau'yu neden oyundan aldığına açıklık getirdi: Midesinde rahatsızlık hissetti 21:57 Fatih Terim, Cicaldau'yu neden oyundan aldığına açıklık getirdi: Midesinde rahatsızlık hissetti Teslim törenine Erdoğan'ın Z kuşağı sözleri damga vurdu: Bu can bende oldukça yoldaşınızım 21:11 Teslim törenine Erdoğan'ın Z kuşağı sözleri damga vurdu: Bu can bende oldukça yoldaşınızım
Şevval Şahin, bikinili pozlarıyla takipçilerini mest etti 20:28 Şevval Şahin, bikinili pozlarıyla takipçilerini mest etti Masaj salonunda kızlarla yakalanan muhtarlar kendilerini savundu: Biz ikamet kontrolü için gittik 20:25 Masaj salonunda kızlarla yakalanan muhtarlar kendilerini savundu: Biz ikamet kontrolü için gittik

Son Dakika Haberleri
18:42 Son Dakika! ABD, Kabil'de DEAŞ-Horasan örgütünü hedef alan hava saldırısı düzenledi
18:41 Talihsiz tesisatçı, arızayı tamir etmek için girdiği su kuyusunda ölü bulundu
18:01 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: AKINCI TİHA ile birlikte Türkiye bu teknolojide dünyanın en ileri 3 ülkesinden biri olmuştur
17:46 Fenerbahçe, Eustaquio transferi için harekete geçti, kısa süre içinde imzalar atılabilir
17:11 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Akıncı TİHA'ya ilk imzayı attı
17:10 Jose Mourinho ile Nwakaeme arasında dikkat çeken konuşma: Sen mi daha iyisin yoksa o mu kötü?
16:59 Aylarca yoğun bakımda mücadele veren Muhittin Böcek, ağabeyini koronavirüsten kaybetti
16:57 Bülent Ersoy, Kıbrıs konseri öncesi büyük şaşkınlık yaşadı! Orkestra ekibi, yaptırdığı sahte PCR testi nedeniyle hakim karşısında
15:57 Sumudica, Adana Demirspor'a yeşil ışık yaktı: Balotelli'nin sürekli sahada kalması gerekir
15:53 Son Dakika! Afganistan'ın başkenti Kabil'de patlama! Füze saldırısında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Meteoroloji uyardı! İstanbul dahil 11 kentte sağanak yağış bekleniyor Meteoroloji uyardı! İstanbul dahil 11 kentte sağanak yağış bekleniyor         
23:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı: İstikamet çizgimiz aynı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı: İstikamet çizgimiz aynı         
23:37
Terim için Terim için "Sıfır hatası var" diyen Dilmen'den çarpıcı yaş tespiti: Tarihinde böylesi yok         
23:11
3 gündür her yerde aranan 22 yaşındaki genç kadın, arkadaşında çıktı 3 gündür her yerde aranan 22 yaşındaki genç kadın, arkadaşında çıktı         
23:02
Samet Aybaba ayrılığının arkasındaki Balotelli gerçeğini ilk kez anlattı! Çalışılacak ortam kalmamış Samet Aybaba ayrılığının arkasındaki Balotelli gerçeğini ilk kez anlattı! Çalışılacak ortam kalmamış         
22:22
21 yaşındaki genç parkta husumetlisi tarafından 8 el ateşle öldürüldü 21 yaşındaki genç parkta husumetlisi tarafından 8 el ateşle öldürüldü         
21:54
Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, çıtayı zirveye koydu: Artık insansız savaş uçağımızı da yapabiliriz Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, çıtayı zirveye koydu: Artık insansız savaş uçağımızı da yapabiliriz         
20:52
Düğünden dönen aile kaza yaptı: 7 yaralı Düğünden dönen aile kaza yaptı: 7 yaralı         
20:28
Alemin Kralı'nın Oben'i sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflarla kendisine hayran bıraktı Alemin Kralı'nın Oben'i sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflarla kendisine hayran bıraktı         
19:32
Yaz tatilini fırsat bilen 12 yaşındaki çocuk 3,3 milyon TL gelir elde etti Yaz tatilini fırsat bilen 12 yaşındaki çocuk 3,3 milyon TL gelir elde etti         
17:49
Antalya'da korkunç kaza! 17 yaşındaki genç stajyer hayatını kaybetti Antalya'da korkunç kaza! 17 yaşındaki genç stajyer hayatını kaybetti         
15:28
Survivor'ın olaylı iki isminden yine olay olacak itiraf: Twerk yapmıştık! Ah RTÜK Survivor'ın olaylı iki isminden yine olay olacak itiraf: Twerk yapmıştık! Ah RTÜK         
15:03
Eşeğe tecavüz etmeye kalkıştığı öne sürülen şoförü sopalarla dövdüler! O anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi Eşeğe tecavüz etmeye kalkıştığı öne sürülen şoförü sopalarla dövdüler! O anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi         
14:20
Taliban, Afganistan'da müziği yasakladı! Halk müziği sanatçısı Favad Andarabi'yi kaçırıp öldürdü Taliban, Afganistan'da müziği yasakladı! Halk müziği sanatçısı Favad Andarabi'yi kaçırıp öldürdü         
13:42
Ailesine kurşun yağdıran 14 yaşındaki çocuktan ilginç savunma: Annem beni sevmiyordu, içimde kin biriktirmeme neden oldu Ailesine kurşun yağdıran 14 yaşındaki çocuktan ilginç savunma: Annem beni sevmiyordu, içimde kin biriktirmeme neden oldu         
11:58
Eski halinden eser kalmadı! Yılan Hikayesi'nin Rambo Berk'i şimdi görenleri şaşkına uğratıyor Eski halinden eser kalmadı! Yılan Hikayesi'nin Rambo Berk'i şimdi görenleri şaşkına uğratıyor         
09:42
Son Dakika: Banka kredilerinde yeni dönem başlıyor! Bakan Elvan'ın Son Dakika: Banka kredilerinde yeni dönem başlıyor! Bakan Elvan'ın "Yeni tedbirler" gelecek sözleri, maaşa göre kredi uygulamasını getirdi         
09:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2021 00:05:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Diaspora Uluslararası Kısa Film Festivali'nin kapanış ve ödül töreni yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement