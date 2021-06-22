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Diasporalar arasındaki iş birliği Şuşa Beyannamesi ile perçinlendi - Son Dakika

Diasporalar arasındaki iş birliği Şuşa Beyannamesi ile perçinlendi

22.06.2021 10:01
Diasporalar arasındaki iş birliği Şuşa Beyannamesi ile perçinlendi, System.String[]

Türk dünyasının eski kültür beşiği Şuşa kentinde Türkiye ile Azerbaycan arasında imzalanan Şuşa Beyannamesi ile iki ülke diaspora teşkilatlarının mevcut iş birliği daha da perçinlendi.

Türk dünyasının eski kültür beşiği Şuşa kentinde Türkiye ile Azerbaycan arasında imzalanan Şuşa Beyannamesi ile iki ülke diaspora teşkilatlarının mevcut iş birliği daha da perçinlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde resmi temasları kapsamında Ermenistan işgalinden kurtarılan Dağlık Karabağ'ın Şuşa şehrine yaptığı ziyarette iki ülke arasında imzalanan Şuşa Beyannamesi, diaspora teşkilatlarının mevcut iş birliğini daha da güçlendirdi. 15 Haziran 2021 tarihinde Azerbaycan'ın ve Türk dünyasının eski kültür beşiği Şuşa kentinde iki dost ve kardeş ülke olan Türkiye ile Azerbaycan arasında imzalanan Şuşa Beyannamesi ilişkilerin müttefiklik düzeyine çıkartılmasının ilanı anlamına geliyor. Beyanname aynı zamanda iki ülke diaspora teşkilatlarına bundan sonraki ortak faaliyetlerinde uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde daha kapsamlı ve yoğun iş birliği imkanı sağlıyor.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ile Azerbaycan Cumhuriyeti Diasporadan Sorumlu Devlet Komitesi iş birliğinde uluslararası ortamda gerçekleştirilen/gerçekleştirilecek etkinlikler yol haritası ile projeler de beyanname çerçevesinde daha da güçlendi.

Ortak sorunlara ortak çözüm

Türk ve Azerbaycan diasporaları arasındaki iş birliği daha sıkı şekilde geliştirilerek ortak sorunlar karşısında birlikte hareket edilecek. Bununla birlikte, iki ülke diaspora teşkilatları Türkiye ile Azerbaycan'ın tanıtımına ağırlık vererek tarihi gerçeklerin dünya kamuoyuna duyurulmasında önemli rol oynayacak. Şuşa Beyannamesi ayrıca Türkiye ve Azerbaycan'ın bölgesel ve küresel düzeyde etkinliğinin artırılmasında diasporaların hayati bir konumda olduğunu tekrar tescil etti.

Tek millet tek diaspora

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan YTB Başkanı Abdullah Eren, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki birlikteliği her alanda olduğu gibi diaspora alanında da güçlendirmeye çalıştıklarını ifade etti. "Bizler bugüne kadar eğitimden tarih ve kültüre iki ülkenin ilgili diaspora kurumları olarak birçok iş birliği örneklerini hayata geçirdik" diyen Eren, Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtardığı 44 günlük Vatan Muharebesi'nde de hem kurumun çalışmalarıyla hem de yurt dışındaki Türk vatandaşlarıyla Can Azerbaycan'ın yanında yer alıp; tüm dünyaya bu mücadelenin haklılığını duyurmaya gayret ettiklerini söyledi.

Karabağ Zaferi'ne giden süreçte Bakü'yü ziyaret ettiğini de belirten Abdullah Eren, "Azerbaycan'a gerçekleştirdiğimiz ziyarette hem bir kez daha kardeşlerimize desteğimizi sunmuş hem de Diasporadan Sorumlu Devlet Komitesi ile bir araya gelmiştik. Komite Başkanı kıymetli dostum Fuad Muradov ile de yakın bir iletişim ve iş birliğimiz var. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Cenap Prezident İlham Aliyev'in en güzel örneğini verdiği birlikteliğimize, beraberliğimize biz de inşallah Tek Millet Tek Diaspora düsturu ile hayata geçireceğimiz çalışmalarımızla katkı sunacağız. Şuşa Beyannamesi de bu süreci perçinleyen tarihi ve önemli bir gelişme oldu. Hayırlı olsun" değerlendirmesinde bulundu. - ANKARA

Diasporalar arasındaki iş birliği Şuşa Beyannamesi ile perçinlendi
Diasporalar arasındaki iş birliği Şuşa Beyannamesi ile perçinlendi
Diasporalar arasındaki iş birliği Şuşa Beyannamesi ile perçinlendi
Diasporalar arasındaki iş birliği Şuşa Beyannamesi ile perçinlendi
Diasporalar arasındaki iş birliği Şuşa Beyannamesi ile perçinlendi

Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan, Türkiye, Türk, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Diasporalar arasındaki iş birliği Şuşa Beyannamesi ile perçinlendi - Son Dakika


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