DİAYDER davası ertelendi - Son Dakika

Terör örgütü PKK/KCK'nın hedefleri doğrultusunda faaliyet yürüttüğü öne sürülen DİAYDER yöneticileri ile üyelerinin aralarında bulunduğu 23 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması, tutuklu sanıkların savunmalarının tamamlanmasının ardından, tutuksuz sanıkların savunmalarının alınması için 21 Şubat Pazartesi gününe ertelendi.

Terör örgütü PKK/KCK'nın hedefleri doğrultusunda faaliyet yürüttüğü öne sürülen Din Alimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (DİAYDER) yöneticileri ile üyelerinin aralarında bulunduğu 9'u tutuklu 23 sanığın 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın ilk duruşması başladı. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, 7 tutuklu sanık, 11 tutuksuz sanık ile avukatları hazır bulundu. Duruşmaya 2 tutuklu ile 1 tutuksuz sanık ise SEGBİS aracılığıyla bağlandı.

Mahkeme heyeti, 8 tutuklu sanık ile avukatlarının savunmalarının tamamlanmasının ardından, tutuksuz sanıkların savunmalarının alınması için duruşmayı 21 Şubat Pazartesi günü, saat 10.00'a erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 335 sayfalık iddianamede, DİAYDER'in referansı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesine işe alınan örgüt üyesi ve sempatizan şahısların aldıkları maaşın bir kısmını derneğe verdiklerinin tanık beyanları ve görüşmeler doğrultusunda tespit edildiği aktarıldı. Savcılıkça hazırlanan iddianamede, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından derneğe verilen market yardım kartlarının örgüt sempatizanları tarafından değer ailelerine dağıtıldığına ilişkin tespit yapıldığı belirtildi.

İddianamede, Ramazan ayı nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından DİAYDER'e verilen alışveriş kartlarının şüpheli Ekrem Baran tarafından dağıtılması amacıyla Avrupa ve Anadolu yakasında ikamet eden dernek üyesi melelere verilmesi hususunun yer aldığı, söz konusu kartların dağıtılacağı şahıslar arasında değer ailelerinin de bulunduğu kaydedildi. Savcılıkça hazırlanan iddianamede, şüphelilerin 'silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme' suçlarından 3,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. - İSTANBUL