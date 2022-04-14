DİAYDER yöneticileri hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı - Son Dakika
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DİAYDER yöneticileri hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı

14.04.2022 12:11
DİAYDER yöneticileri hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı

DİAYDER Başkanları Ekrem Baran ile Mehmet Şimşek ve üye Rıza Oğur hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

DİAYDER Başkanları Ekrem Baran ile Mehmet Şimşek ve üye Rıza Oğur hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianame çerçevesinde 3 sanığın 'güveni kötüye kullanma' suçundan 7 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

DİAYDER başkanları Ekrem Baran ile Mehmet Şimşek ve üye Rıza Oğur hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Tutulması gereken kayıtlar tutulmadı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanıklar Ekrem Baran, Mehmet Şimşek ve Rıza Oğur'un Din Alimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (DİAYDER) isimli kurulun başkan ve üyeleri oldukları belirtildi. İddianamede, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği müfettişleri tarafından yapılan denetimde, derneğe ait 2009 yılı evrak kayıt defteri ve işletme hesabı defterinde tutulması gereken kayıtların tutulmaması sebebiyle Dernekler Kanunu'nun ihlal edildiği ve aktarıldı.

Sanıklar suçlamaları kabul etmedi

Dernek tarafından toplam 129 bin 150 TL gelir elde edilmesine rağmen, bu gelire karşılık toplamda belgesi bulunan toplam 10 bin 700 TL gider kaydı yapıldığı da iddianame aktarıldı. Bir sonraki yıla devredilen kasa mevcudu kaydedilen gider toplamının 130 bin 45 TL olduğu ancak belgesi olan giderler düşüldükten sonra kalan 104 bin 376 TL'lik gider kalemine ilişkin geçerli bir harcama belgesinin ibraz edilemediği de iddianamede açıklandı. Sanıkların iddianamede yer verilen ifadelerinde gider kalemine ilişkin bir sorumlulukları olmadığını belirterek suçlamaları kabul etmedi.

Paraların nereye harcandığına dair bir belgeye ulaşılamadı

İddianamede sanıkların yönetici ve sayman oldukları derneğe ait defter ve belgeler incelendiğinde belgelerin eksik olduğu ve bağışlarla toplanan paranın dernek kasasında olmadığı gibi bu paraların nereye harcandığına dair bir belgeye ulaşılamadığı da iddianamede belirtildi.

Sanıkların 7 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi

Sanıklar Ekrem Baran, Mehmet Şimşek ve Rıza Oğur'un 'güveni kötüye kullanma' suçundan 1 yıldan 7 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianame çerçevesinde önümüzdeki günlerde sanıkların yargılanmalarına başlanacak. - İSTANBUL

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Cumhuriyet Başsavcılığı, İçişleri Bakanlığı, Mehmet Şimşek, Türk Lirası, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa DİAYDER yöneticileri hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı - Son Dakika


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