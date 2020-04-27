DİB'den Ankara Barosu yöneticileri hakkında suç duyurusu - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB), Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a yönelik açıklama nedeniyle Ankara Barosu yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulundu.

DİB 1. Hukuk Müşaviri Selami Açan imzasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan suç duyurusunda, 24 Nisan Cuma Ali Erbaş'ın Ankara Hacı

Bayram-ı Veli Camisi'nde "Ramazan Sabır ve İrade Eğitimi" konulu, cuma namazı öncesi okuduğu hutbede yer alan ifadelere yer verildi.

Suç duyurusu dilekçesinde, "(Erbaş'ın) halkımıza İslam'ın evrensel emir ve mesajlarını iletmesi üzerine İslam dinine, İslam dinine inanan Müslümanlara, Başkanımıza ve Başkanlığımıza karşı Ankara Barosu Başkanlığınca sosyal paylaşım siteleri ve Ankara Barosunun resmi web sayfası üzerinden çirkin bir şekilde pervasızca saldırılarda bulunulmuştur." ifadesine yer verildi.

Ankara Barosu yetkililerinin sosyal medya hesaplarından paylaştığı açıklamaya da yer verilen dilekçede, şunlar kaydedildi:

"Paylaşımıyla şüphelinin, kamusal görevlerinden dolayı Diyanet İşleri Başkanımız Prof. Dr. Ali Erbaş'a ve Başkalığımıza yönelik tahkir edici, küçük düşürücü, alaycı

ve hakaretamiz söylemiyle kamu görevlisine alenen hakarette bulunduğu tespit edilmiştir. Anayasanın 136'ncı maddesinden almış olduğu yetki ve görevi nedeniyle milletçe dayanışma ve bütünleşmeyi amaç edinerek, özel kanunu olan 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun'un 1'inci ve 3'üncü maddesi ile İslam dininin inançları, ibadet ve ahlak esasları ile ilgili işleri yürütmek, din konusunda toplumu aydınlatmak ve ibadet yerlerini yönetmek üzere Cumhurbaşkanlığına bağlı olarak kurulan ve dini alandaki kamu hizmetini vatandaşlara ulaştıran anayasal bir kuruluş olan Başkanlığımıza ve Başkanlığın en üst amiri olan Diyanet İşleri Başkanımıza yürütmekte olduğu kamusal görevlerinden dolayı alenen hakaret edilmiştir. Aynı açıklamada millet geçmişimize, inanç değerlerimiz kutsallarımıza açıkça hakaretler edilmektedir.

Şüphelinin hakaret içeren açıklamaları facebook hesabından

paylaştığı, paylaşım ve yazıda geçen sözlerin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 10'uncu

maddesi kapsamına uygun düşünce, eleştiri ve ifade özgürlüğü sınırları içerisinde kalmadığı,

tahkir edici, sert ve incitici mahiyette olduğu ve Başkanımızın şerefine ve saygınlığına saldırı

niteliğinde olduğu ve Başkanımızın yerine getirmiş olduğu kamu görevi nedeniyle hakaret

edildiği açıktır.



Şüpheli tüzel kişi ve yetkili organları şikayete konu paylaşımı ile toplum nezdinde ve

sosyal medyada büyük tepkiye yola açan ve halk arasında infiale sebep olan; İslam dinini,

İslam dinine inanan Müslümanları ve kutsal kitabı olan Kur'an-ı Kerim'deki emir ve yasakları

hakkında hakaretamiz bir şekilde aşağılayıcı, tahrik edici, nefret ve ayrımcılık içerikli

paylaşımda bulunarak, Türk Ceza Kanunu'nun 122, 125 ve 216'ncı maddelerinde belirtilen 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama, nefret ve ayırımcılık ile hakaret' suçlarını

işleyerek, şüphelinin tahammül edilmesi imkansız alaycı hakaret ve ithamları içerir paylaşımı



birden fazla kişiye ulaşarak toplumun muayyen bir kesiminin aşağılanmasına, toplum önünde

küçük düşürülmesine ve yıpratılmasına sebep olmuştur."

"Re'sen soruşturma ve kovuşturma başlatılmalı"

TCK 131/1'inci maddesi gereğince, kamu görevlisine karşı

görevinden dolayı işlenen hakaret suçunun soruşturulması ve kovuşturulmasının şikayete bağlı olmadığı ve re'sen yapılacağının Yargıtay içtihatları ile de sabit hale geldiği belirtilen dilekçede, "Bu nedenlerle, din konusunda toplumu aydınlatmakla görevli, halk nazarında saygın ve itibarlı, önder konumundaki Diyanet İşleri Başkanımıza alenen hakaret eden şüpheli hakkında re'sen kamu görevlisine alenen hakaret suçundan soruşturma ve kovuşturma başlatılması kamusal önem arz etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Dilekçede, Ankara Barosu ve yetkili organlarının TCK'nin ilgili maddeleri uyarınca halkı kin ve düşmanlığa tahrik ederek veya aşağılayarak toplumda nefret ve ayırımcılığa yol açarak kamu çalışanına görevinden dolayı alenen hakaret suçundan soruşturma ve kovuşturma başlatılması talep edildi.