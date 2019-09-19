Dibeklihan'a İtalyadan Exlibris'ler geliyor

Dibeklihan Kültür ve Sanat Köyünün katkılarıyla açılacak sergiyi İstanbul Exlibris Akademisi Derneği organize ediyor.

TÜRKİYEDE İLK DEFA DİBEKLİHAN'DA...

Uluslararası Exlibris Solstizio D'estate Yarışmaları Sergisi 21 Eylül Cumartesi 19:00'da Türkiyede ilk defa Dibeklihan'da sergilenecek. İtalyan Exlibris Derneği Solstizio d'Estate Onlus'un 2001'den beri organize ettiği Uluslararası Exlibris Yarışmalarından seçilen eserler 21 Eylül-10 Ekim tarihleri arasında Türkiyede ilk defa Dibeklihan'da sergilenecek. Uluslararası Exlibris Solstizio D'estate Yarışmaları Sergisi'nde Almanya, Arjantin, Belarus, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Fransa, İtalya, Litvanya, Rusya, Türkiye'den Exlibris sanatçılarının katıldığı yarışmalardan seçilen ve sergilenmeye layık görülen Exlibris'ler sergileniyor.

ORJİNAL EXLIBRIS'LER SERGİLENECEK...

Bodrum'da sergilenecek bu eserler 2003'ten beri uluslararası bu yarışmaya gönderilen orjinal Exlibris'ler… Kısa hikayeler, resim ve heykelle ilgilenen İtalyan Exlibris Derneği Solstizio d'Estate Onlus 2001'den beri Uluslararası Yarışma organize ediyor. Bu yarışmalarda her yıl değişik bir masal teması işleniyor.

Dünyanın değişik yerlerindeki deneyimli Exlibris sanatçılarını şaşırtan olay ise katılanlar arasında ilk defa okullardan da katılımın görülmesidir. Özenle seçilmiş Exlibris'lerin yer alacağı sergi Türkiyede ilk defa yalnızca Bodrumda sergilenecek ve eserler İtalya'ya iade edilecek.