Son Dakika Haberleri: Dibeklihan Kültür ve Sanat Köyü'nün Kurucu Cenap Tezer, Yaşamını Yitirdi

Dibeklihan Kültür ve Sanat Köyü'nün Kurucu Cenap Tezer, Yaşamını Yitirdi

51 dakika önce

BODRUM'daki Dibeklihan Kültür ve Sanat Köyü'nün kurucu yöneticisi Cenap Tezer, bir süredir tedavi gördüğü kanser hastalığı nedeniyle 76 yaşında yaşamını yitirdi.

Dibeklihan Kültür ve Sanat Köyü'nün Kurucu Cenap Tezer, Yaşamını Yitirdi, System.String[]
BODRUM'daki Dibeklihan Kültür ve Sanat Köyü'nün kurucu yöneticisi Cenap Tezer, bir süredir tedavi gördüğü kanser hastalığı nedeniyle 76 yaşında yaşamını yitirdi.

Yaklaşık bir yıldır akciğer kanseri tedavisi gören evli, 3 çocuk babası olan petrol mühendisi Cenap Tezer, bugün sabaha karşı evinde hayata gözlerini yumdu. Bodrum'da sanata ve sanatçılara olan desteğiyle tanınan Tezer'in ölümü, yakınları ve sanat camiasını yasa boğdu. Sevenleri Tezer'in ölüm haberini ve duyguları sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla duyurdu. Tezer için sosyal medyada yapılan paylaşımların bazıları şöyle:

Sekizinci Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın başdanışmanı, gazeteci- yazar Can Pulak:  "Değerli dostumuz, kardeşimiz Cenap Tezer'i bu sabaha karşı kaybettik. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun."

Yakın dostu sanatçı Erdinç Bakla: "Kıymetli Arkadaşım, can dostum yolun açık olsun hepimizin başı sağolsun…"

Gazeteci Yılmaz Özdil: "Türkiye çok ihtiyacı olduğu bir dönemde, çok değerli bir evladını kaybetti, Cenap Tezer vefat etti... Güle güle ağabeyim, bir gün yine kucaklaşmak üzere.

Devlet sanatçısı, dünyaca ünlü piyanist Gülsin Onay:  "Ah güzel insan, hepimizi yasa boğdun.. Seni çok özleyeceğiz.. Kalbimizdesin ilelebet, mekanın cennet olsun. Ailesinin, sanat camiasının ve hepimizin başı sağ olsun, ülkemiz büyük bir değerini kaybetti."

Tezer'in cenazesinin 12 Şubat Salı günü Ortakent Mahallesi'ndeki, Kerem Aydınlar Camii'nde kılınacak namazın ardından Yakaköy Mezarlığı'nda toprağa verileceği bildirildi.

- Muğla

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 01:13 Kaynak: DHA

Bodrum, Güncel
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