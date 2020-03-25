DİBEKOD ekonomik istikrar paketine dahil edilmelerini istedi

DİYARBAKIR - Diyarbakır Berberler, Kuaförler ve Güzellik Uzmanları Esnaf Odası Başkanı Ahmet Cemil Değirmenci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklanan 'ekonomik istikrar kalkanı paketine' kendilerinin de dahil edilmesini talep etti.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan korona virüs salgını nedeni ile Türkiye'de bir çok iş yeri kapatıldı. Yaşanılan süreçten iş dünyasının etkilenmemi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 'ekonomik istikrar kalkanı paketi' devreye sokuldu. DİBEKOD Başkanı Ahmet Cemil Değirmenci, iş yerlerinin kapalı kalma süresinin belli olmamasından dolayı üyelerinin talepleri doğrultusunda kendilerinin de pakete dahil edilmelerini istedi. Değirmenci, meslek gruplarının birinci dereceden riskli meslekler grubunda olduğu için Türkiye genelinde 120 odanın talebi, Bakanlıkla yapılan yazışmalar ve güzellik uzmanları arkadaşlarının isteğiyle kapatma kararı aldıklarını söyledi. Kapatma kararının toplum sağlığı açısından son derece önemli olduğunu aktaran Değirmenci, "Bu kapalı kalacak sürenin ne kadar olacağı belli değil. Bu vesile ile esnafımızın bizleri arayıp bu süre içinde devletin açıkladığı istikrar paketine dahil edilmesi gereken konularla ilgili arkadaşlarımızın da odamızdan talepleri mevcut, kira yardımlarının yapılması, SGK desteği ve yanlarında çalışan personellerin durumu. Bu konuda meslektaşlarımızdan yoğun bir destek talebi var. Bunu biz üst kurullarımıza gerek birlik olarak, gerek federasyon olarak illettik. Çok hassas bir konu olması münasebetiyle arkadaşlarımıza hizmete ara vermelerini ısrarla iletiyoruz" dedi.

"Evde hizmet konusuna izin vermiyoruz"

Kendilerinin evde hizmet konusuna izin vermediklerini aktaran Değirmenci, "Diyarbakır'da berber, kuaför ve güzellik uzmanları olarak odamıza kayıtlı resmi esnaf sayısı 700. Ama bunun yanında bin 500, 2 bine yakında kayıt dışı esnafımız var. Vergisi olan var, ama oda kaydı olmayan var. Özellikle sağlık çalışanlarına, eczacılarımıza, güvenlik güçlerine, sahada çalışan siz değerli basın mensuplarına, sahada bu konuyla ilgili görevli tüm ekiplere, tüm arkadaşlarımıza odamız adına, meslektaşlarımıza adına kendilerine sevgi, saygı ve şükranlarımızı sunuyor çok teşekkür ediyorum kendilerine. Diyarbakır, evde kal, hayatta kal" diye konuştu.